Advertencia militar de Irán a los Estados Unidos

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, ordenó a las Fuerzas Armadas del país dar una respuesta inmediata, efectiva y sin límites geográficos ante cualquier posible amenaza de Estados Unidos e Israel.

Durante una cumbre celebrada este sábado con la cúpula militar de la nación, el líder supremo advirtió que cualquier agresión recibirá una réplica sin restricciones territoriales.

Del encuentro participaron el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Alí Abdolahi; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, y el comandante en jefe del Ejército, el general de división Amir Hatami, según difundió el portal oficial del líder.

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Khamenei sostuvo que, en caso de nuevos ataques militares o terroristas, será la República Islámica la encargada de fijar el momento y las condiciones para finalizar el conflicto. En este sentido, instruyó actualizar la lista de objetivos estratégicos para que todos los activos materiales e inmateriales de Estados Unidos e Israel queden al alcance del aparato militar iraní.

Informes de apresto y contexto regional

Durante la reunión, el general de división Alí Abdolahi presentó informes sobre el estado de preparación de las tropas desplegadas en las costas del golfo Pérsico, las zonas operativas del estrecho de Ormuz, el mar de Omán y las fronteras noroccidentales y surorientales, destacando además un incremento en la producción de municiones y armamento militar.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión y especulaciones internacionales sobre posibles nuevos bombardeos tras las elecciones de medio mandato en Estados Unidos previstas para el próximo martes.

Paralelamente, en encuentros recientes con funcionarios como el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf; el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, la cúpula iraní ha insistido en que una salida negociada exige el cese total de las hostilidades en Oriente Medio, el levantamiento de las sanciones y el desbloqueo de activos financieros. (N/A)