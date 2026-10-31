El Niño golpea con sequía a seis departamentos de Bolivia

a sequía provocada por el fenómeno El Niño golpea a 78.217 familias en seis de nueve departamentos de Bolivia, donde la falta de agua provocó la muerte de más de 75.000 cabezas de ganado y mantiene a otras 917.447 afectadas, informó este miércoles el Gobierno.

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, detalló a los periodistas que el impacto se extiende por Oruro (oeste), La Paz (oeste), Chuquisaca (sur), Cochabamba (sur), Santa Cruz (este) y Potosí (suroeste).

Alertó además que las condiciones climáticas pueden agravarse durante los próximos meses, cuando en algunas regiones se registren persistentes sequías y en otras lluvias más intensas y crecidas de ríos, precisa el informe de Xinhua.

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La diversidad geográfica boliviana obliga a las autoridades a atender emergencias de distinta naturaleza, desde sequías y nevadas hasta tornados e inundaciones, explicó Rivero.

En previsión de la temporada de lluvias, entre diciembre y marzo, el Gobierno prepara acciones preventivas que se concentrarán especialmente en poblaciones del oriente y centro del país, donde se registran inundaciones y desbordamientos de ríos de manera recurrente. (NA)