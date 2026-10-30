Tragedia en España: el choque entre los trenes ocurrió a una velocidad de entre 160 y 200 km/h

El choque entre los trenes de alta velocidad AVE e Iryo a la altura de la ciudad española de Urda, Toledo, que dejó al menos 69 muertos, se produjo a una velocidad de entre 160 y 200 km/h, según la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT).

La AITAT explicó que participó este jueves, junto con la policía judicial y las empresas ferroviarias, en el retiro de los registros embarcados de los trenes (las cajas negras), que quedaron bajo custodia de la Guardia Civil.

El informe de la entidad, tras las primeras 24 horas de la tragedia, estima que la colisión, que se produjo a una velocidad entre 160 y 200 km/h, provocó que el coche de cabeza del tren Ave (el 8 según la numeración del tren) quedara empotrado en el coche de cola del Iryo (el 1), por lo que ambos acabaron volcados y girados al pie del terraplén de la vía, reportaron los diarios La Vanguardia y El Mundo, y supo Noticias Argentinas.

El resto del tren Ave quedó completamente descarrilado, con los seis últimos coches (según el sentido de la marcha, 1 a 6 según la numeración del tren) puestos sobre la plataforma, mientras que el coche 7 cayó por el terraplén de la vía. El coche número 3 (antepenúltimo según el sentido de la marcha) quedó además atravesado por un fragmento de carril de vía deformado a consecuencia del choque, explicó la Autoridad Independiente.

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Respecto al tren Iryo, descarrilaron todos sus coches salvo los dos primeros (números 7 y 8), que cayeron por el terraplén, además del coche de cola (número 1), el penúltimo y el antepenúltimo (números 2 y 3).

La AITAT recopiló información sobre la situación degradada producida a partir de la avería del sistema LZB iniciada a las 8:31 horas, cuando los trenes pasaron a circular al amparo del Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), lo que produjo que para gestionar situación el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif y los maquinistas tuvieran que intercambiar información.

El informe establece la cadena de averías, instrucciones y acciones eventualmente habrían conducido a la colisión, sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias.

La AITAT aseguró que está en fase de relección de información in situ y recopilación de documentación y datos de los distintos registros y que en las siguientes fases de la investigación se realizarán otras actuaciones, como pueden ser entrevistas, inspecciones sobre otras instalaciones o material rodante o revisión del mantenimiento de las instalaciones.

La AITAT recupera las cajas negras de los trenes

La AITAT informó de que un equipo formado por tres técnicos investigadores se desplazó a Urda ayer para inspeccionar el lugar del accidente, "con especial atención al estado de los trenes implicados y sus elementos de seguridad".

Este equipo participó con la policía judicial y las empresas ferroviarias, en el "retiro de los registros embarcados de los trenes (las cajas negras), si bien en algunos casos el estado de los vehículos ha dificultado el acceso a estos elementos", informa AITAT.

Un segundo equipo (formado por el director de investigación técnica de accidentes ferroviarios y un consejero del sector ferroviario de la AITAT) se desplazó al Centro de Regulación y Control (CRC) de alta velocidad de Adif, situado en la estación de Atocha de Madrid. (NA)