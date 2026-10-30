Brasil: exigen a Meta retirar de plataformas amenazas de despidos por preferencias políticas

El Ministerio Público del Trabajo de Brasil presentó este jueves una demanda judicial contra la multinacional estadounidense Meta para exigirle que retire publicaciones que incentivan a empresarios a vigilar, exponer, no contratar o despedir trabajadores por sus preferencias políticas.

La acción, presentada ante el Tribunal Regional del Trabajo de la Segunda Región, incluye las plataformas Instagram, Facebook y Threads, propiedad de la compañía estadounidense, y solicita una indemnización de 50 millones de reales (unos 9,2 millones de dólares) por daños morales colectivos.

En el texto, los siete fiscales federales del trabajo que suscriben la demanda sostienen que Meta es responsable de los contenidos difundidos en sus plataformas y advierten que los mecanismos de recomendación, como la sección "Explorar" de Instagram y los "Reels" sugeridos, amplifican la circulación de publicaciones que promueven el acoso electoral. La primera audiencia fue programada para el 29 de marzo de 2027.

Según la Fiscalía, después de la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el pasado domingo, perfiles digitales comenzaron a orientar a empleadores para investigar las redes sociales de sus trabajadores para ver por quién habían votado y despedir a quienes hubieran elegido a un candidato contrario a sus preferencias políticas.

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Las denuncias de acoso electoral en el ámbito laboral aumentaron más de 75 por ciento desde el lunes posterior a la segunda vuelta, hasta alcanzar 1.459 casos en todo Brasil, siendo San Pablo (620), Minas Gerais (351) y Paraná (338) los estados con más registros, de acuerdo con datos de la estatal Agencia Brasil.

Durante el proceso electoral brasileño, Lula da Silva había cuestionado la actuación de las grandes plataformas digitales y acusado a Meta de interferir en el debate político y, tras su reelección, defendió la necesidad de establecer reglas para las redes sociales y limitar la difusión de contenidos que puedan afectar la democracia y el proceso electoral. (NA)