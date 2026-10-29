Confirmaron la muerte del argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes en España

El diseñador Roberto Piazza, amigo del argentino Agustín Randazzo confirmó que el hombre murió en el accidente de trenes en Toledo, España. “Tengo contacto con amigos, hace media hora llegó el mensaje de que lo habían encontrado, lo encontró la guardia civil”, afirmó Piazza en el canal LN+.

“Fue una persona maravillosa conmigo y mi pareja y sus amigos. Un tipo super copado y divertido. Cuando estaba viviendo en Madrid, él siempre me ayudó. Estaba en pareja con un chico nuevo. Hasta hace un rato lo estaban buscando pero ya se conoció que la Guardia Civil encontró el cuerpo”, señaló Piazza.

Randazzo vivía en España desde 2002 y realizaba un trayecto habitual por motivos laborales desde Madrid con destino a Sevilla cuando el tren de alta velocidad en el que viajaba impactó contra otra formación de la empresa Iryo. Las autoridades confirmaron hasta el momento 69 muertos a raíz del siniestro y decenas de heridos, mientras las tareas de rescate y los peritajes judiciales avanzan en la zona del impacto.

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Ante la falta de respuestas oficiales, su hermano viajó a Madrid para radicar la denuncia formal en una dependencia policial.

El familiar aportó muestras de ADN para colaborar con las tareas de identificación de las víctimas y se trasladó hacia Toledo con el fin de recorrer los hospitales donde fueron derivados los sobrevivientes del desastre.

Randazzo se convirtió así en el segundo argentino muerto en la tragedia. Se suma a la podóloga sanjuanina de 32 años Ana Martina Conte Grand, quien vivía en Andalucía y viajaba en el coche 7 junto a su hermano Zacarías, que sobrevivió al desastre.

El número de víctimas mortales de la colisión de los dos trenes de alta velocidad ascendió a 69, de acuerdo con un informe preliminar publicado este jueves por la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil de España (AITAT).

Las autoridades indicaron que el número de muertos sigue siendo provisional y que aún queda por confirmar un número “muy elevado” de heridos. (La Nación)