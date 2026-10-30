Flavio Bolsonaro reapareció desde Estados Unidos: "Perdí frente al sistema"

Desde los Estados Unidos, Flavio Bolsonaro reapareció en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para analizar el escenario político tras el desenlace electoral y los recientes movimientos de la justicia brasileña.

El referente opositor reconoció el revés institucional, apuntó contra el Poder Judicial y trazó los próximos pasos de su espacio político. "Perdí frente al sistema, perdí frente al poder judicial. Todo el mundo lo sabe. Por eso dije que no, que no me sometería a eso", sentenció el dirigente al inicio de su mensaje, justificando su decisión táctica ante la arremetida de los tribunales.

Flavio Bolsonaro denunció una persecución sistemática y apuntó directamente contra el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quien acusó de acelerar decisiones arbitrarias aprovechando el clima poselectoral.

"Y que quede claro: esto no es una señal de debilidad. Puedo ser cualquier cosa, menos tonto. Supe analizar el escenario, entendí hasta dónde llegarían —y lo hicieron rápido, más rápido de lo que imaginaba—", expresó.

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Según relató, pocas horas después de los comicios, de Moraes "forzó la situación para intentar atarme de verdad, para intimidarme con una decisión que no tenía ni pies ni cabeza, y todo ello sin consultar a la Procuraduría General de la República".

Al respecto, aclaró que la consulta previa no habría cambiado el fallo, pero evidenció la velocidad con la que el magistrado ejecutó sus planes. En esa línea, desestimó las acusaciones en su contra vinculadas a cuentas bancarias.

Lejos de decretar el fin de su espacio político, el dirigente llamó a sus seguidores a mantener la cohesión y anunció un cambio en el eje de la resistencia opositora."Quiero pedirles a ustedes aquí que queden firmes. No acabó el juego, vamos a continuar luchando", enfatizó.

En este sentido, marcó cuáles serán las prioridades legislativas del sector de cara a la pulseada institucional en Brasilia, señalando como meta principal "la elección de Rogério Marinho en la presidencia del Senado", un bastión clave desde donde buscarán reorganizar la correlación de fuerzas frente al oficialismo. (NA)