El FBI acusó a Corea del Norte por el ciberataque contra Binance

El FBI atribuyó el sábado a la dictadura de Corea del Norte el ciberataque contra Binance que afectó activos virtuales por USD 6.300 millones, mientras la plataforma aseguró que cubrirá el impacto para evitar pérdidas a sus clientes. La agencia estadounidense identificó como responsable a una unidad patrocinada por el Estado norcoreano conocida como “TraderTraitor”.

En tanto, Binance afirmó que ya repuso el 90% de los activos sustraídos mediante la compra de nuevos tokens con fondos de la empresa. El porcentaje pendiente corresponde a activos menos líquidos, cuya adquisición podría demandar más tiempo.

La compañía reservó internamente unos USD 6.340 millones para responder al incidente. Los recursos proceden de una parte de su Fondo de Activos Seguros para Usuarios, denominado SAFU, de su Fondo de Seguros de Futuros y de la tesorería corporativa.

La plataforma suspendió temporalmente los depósitos y retiros tras detectar operaciones no autorizadas, aunque indicó que mantenía el objetivo de restablecer los retiros el domingo. Sus investigaciones preliminares apuntaron al posible compromiso del computador portátil de un ingeniero de operaciones, desde el que los atacantes habrían accedido a uno de los sistemas de la empresa.

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El FBI sostuvo que los responsables convirtieron principalmente los activos sustraídos en ethereum. En su comunicado sobre la actividad identificada como “TraderTraitor”, la agencia advirtió: “Se prevé que estos activos se blanqueen posteriormente mediante su conversión a través de servicios de finanzas descentralizadas y de intercambio instantáneo, mientras se preparan para las siguientes etapas del proceso de blanqueo”. (Con información de Infobae)