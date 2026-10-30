Criptomonedas: investigan un hackeo a Binance de 5800 millones de dólares

La plataforma Binance inició una investigación, debido a una vulneración de su sistema, que comprometió unos 5800 millones de dólares en criptomonedas y desató un verdadero colapso, ya que se trata del mayor hackeo de la historia.

La compañía, en consecuencia, se vio obligada a suspender los retiros y los depósitos, y arrastró al Bitcoin al nivel más bajo de los últimos meses, mientras se desplomaban sus acciones. De todas formas, sus directivos aseguraron que el dinero estaba a salvo; al mismo tiempo, Tether y Circle anunciaron que congelaban más de US$2.300 millones en activos vinculados al posible ataque.

"Estamos trabajando sin descanso para resolver este problema. Binance cubrirá todas las pérdidas", aseguró la empresa en un posteo publicado en la red social X, y agregó que "nuestro equipo sigue realizando controles de seguridad y colabora con las autoridades".

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El Bitcoin, en consecuencia, se desplomó por debajo de los US$77.000, su nivel más bajo desde septiembre pasado, mientras que otras criptomonedas también sintieron el cimbronazo.

Las primeras advertencias las planteó el investigador de blockchain Spreek, quien publicó en X que los activos de una billetera de Ethereum —vinculada a Binance— habían sido transferidos a una dirección recién creada mediante una llamada a un contrato supuestamente financiado por Tornado Cash.

Posteriormente, Spreek informó que las billeteras conectadas con las transferencias habían comenzado a vender Tether USDt (USDT) a través de exchanges descentralizados.

Las hipótesis que estudian los investigadores

En un comunicado divulgado el viernes, la empresa señaló que el vector de ataque había sido la computadora de un ingeniero del equipo de desarrollo y operaciones de Binance, que fue vulnerada para acceder a los sistemas de la plataforma y realizar retiros no autorizados.

Según las investigaciones preliminares, no se encontraron indicios de una filtración de claves privadas de las billeteras electrónicas. En este contexto, se espera la divulgación de un análisis técnico detallado, una vez que concluyan las pericias. “Lo haremos cuando los hechos estén completamente verificados”, señaló la compañía en un tuit.

“Para que quede claro: el atacante no se limitó a utilizar los permisos de un solo ingeniero, y no se trató de una acción sencilla de ‘un solo clic’. Fue un proceso de ataque más complejo. Nuestra investigación no ha atribuido la responsabilidad a ninguna persona en particular”, afirmó Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance.

En ese sentido, Binance también dijo que descubrió “puntos de vulneración adicionales”, pero que todavía está recopilando los hechos y “compartirá más información directamente a medida que disponga de ella”. (NA y TN)