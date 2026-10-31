Alemania: protestas contra el Gobierno, enfrentamientos con la Policía y saqueos

Una jornada de protestas convocada por organizaciones juveniles contra las políticas del Gobierno alemán derivó este sábado en disturbios, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en varias ciudades del país, con especial intensidad en Frankfurt, donde grupos de encapuchados atacaron comercios y lanzaron artefactos incendiarios contra la policía.

Las manifestaciones, impulsadas por el movimiento juvenil Gen Z regelt! ("¡La Generación Z se encarga!"), se desarrollaron en 34 ciudades alemanas para exigir una mayor inversión en educación y reclamar medidas frente al aumento del costo de vida. Las movilizaciones forman parte de una ola de protestas protagonizadas por jóvenes que se ha extendido por distintos países europeos en los últimos meses.

En Frankfurt, al menos dos establecimientos comerciales fueron saqueados y varios más resultaron dañados durante los incidentes registrados al término de la protesta, según constató Reuters. La policía desplegó un amplio operativo en el centro de la ciudad para intentar contener los disturbios.

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"Los disturbios violentos continúan", señaló la policía local a través de la red social X. Las autoridades denunciaron la rotura de vidrieras, daños a comercios y el lanzamiento de bombas molotov contra agentes policiales, al tiempo que recomendaron a los ciudadanos evitar la zona céntrica.

Los incidentes se reprodujeron en otros puntos del país. En Colonia, escenario de una de las mayores concentraciones de la jornada, la policía utilizó camiones hidrantes para dispersar a manifestantes tras denunciar ataques con fuegos artificiales y otros proyectiles. Las fuerzas de seguridad suspendieron temporalmente una de las marchas y advirtieron que no tolerarán actos de violencia contra los equipos de emergencia.

En Frankfurt, otra movilización también fue interrumpida temporalmente debido al uso de material pirotécnico, mientras que en Berlín algunos participantes arrojaron botellas y huevos contra los efectivos policiales. En Hamburgo, grupos de manifestantes levantaron barricadas y les prendieron fuego. Según medios locales, la policía utilizó gas pimienta en distintos operativos para controlar los desórdenes.

Las cifras de participación difundidas durante la tarde reflejaron una concurrencia inferior a la prevista por los organizadores. Mientras el movimiento había anticipado la presencia de unas 182.000 personas, los balances policiales de Fráncfort, Berlín y Múnich contabilizaron hasta 18.000 asistentes, frente a los aproximadamente 36.000 manifestantes reportados por la organización convocante.

Durante las marchas, los participantes exhibieron pancartas con consignas como "Es hora de resistir" y "Merz debe irse", en referencia al canciller conservador Friedrich Merz. (NA)