Regularidad: se viene la 29° edición del Rally Austral en Bahía Blanca y la región

Bahía Blanca será el epicentro de la última fecha de la Agrupación Bahiense de Regularidad. Con una caravana que unirá la región hasta Monte Hermoso, el evento combinará la exposición de joyas mecánicas frente al Palacio Municipal, competencia y camaradería.

El evento se desarrollará entre el 13 y 14 del corriente mes y reunirá vehículos clásicos con un recorrido que unirá Bahía Blanca, Paraje Fra-Pal, Coronel Dorrego y Monte Hermoso.

El XXIX Rally Austral es organizado conjuntamente por el Club de Vehículos de Colección Bahía Blanca (CVCBB) y la Agrupación Bahiense de Regularidad (ABR) y cuenta con el auspicio del Municipio de Bahía Blanca y el apoyo de importantes sponsors. Esta competencia representa la sexta y última fecha del campeonato anual de regularidad.

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Cronograma de actividades

Viernes 13: La actividad comenzará a las 17.30 con la concentración y exposición de vehículos clásicos sobre la calle Alsina frente al Palacio Municipal. Más tarde, a las 19.30, se llevará a cabo la tradicional largada simbólica.

Sábado 14: Los participantes se darán cita a las 8 para el desayuno en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Tras la entrega de hojas de ruta, a las 9.30 se pondrá en marcha la competencia de regularidad rumbo a Monte Hermoso (pasando por Fra-Pal y Coronel Dorrego), mientras que a las 9.50 hará lo propio la caravana de autos por la Ruta 3 de forma directa.

En Monte, los autos van a estar en Faro Recalada, a la altura de la Peatonal Dorrego, entre las 12 y las 15.

Tras el almuerzo en La Alemana (Monte Hermoso), la caravana y los competidores emprenderán el regreso por la tarde pasando nuevamente por Dorrego y Fra-Pal, con llegada prevista a Bahía Blanca a partir de las 17.30. El cierre de la jornada será a todo nivel con una cena show, entrega de premios y sorteos.

Inscripciones y costos

El evento cuenta con cupos limitados. Los valores establecidos por persona son de $110.000 para el evento completo y $45.000 para quienes participen únicamente de la carrera/caravana y el almuerzo. Asimismo, se prevén adicionales para familiares o amigos que deseen sumarse a las comidas.

Los interesados en participar pueden formalizar su inscripción contactándose a través de las vías oficiales:

Modalidad Regularidad: Mariano Lindón (291-6491699).

Modalidad Caravana: Franco Herrera (291-4020169).