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Federal A.

Reválida: Olimpo y Kimberley jugarán entre semana la llave de cuartos de final

El aurinegro definirá la serie en el Roberto Carminatti, con ventaja deportiva.

Foto: Emilia Maineri - La Nueva.

Olimpo se medirá ante Kimberley de Mar del Plata por los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Según informó hoy la dirigencia aurinegra, la llave se disputará entre semana, comenzando en La Feliz y definiéndose en Bahía.

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El partido de ida irá el jueves 12, a las 15.30.

Mientras que la revancha, en el Roberto Carminatti, se jugará el martes 17 con horario a defenir.

El aurinegro tendrá ventaja deportiva, por lo que avanzará a semifinales en caso de igualdad en puntos y goles.

Esta modificación en el calendario se debe a la visita del Papa a nuestro país.

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