Salvatori: qué piensa de los playoffs, el ataque sobre la defensa, y el deseo de ver un Pacífico unido como club

Pacífico respira más aliviado después de la victoria de anoche frente a Bahiense del Norte, que lo clasificó directo a cuartos de final de la LBB Oro.

"Queríamos terminar ganando, porque es importante para llegar a playoffs; por nosotros también, porque era una fecha especial y fue mucha gente a la cancha", contó Branco Salvatori, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

En la próxima instancia, el verde enfrentará a Pueyrredón, un rival que, a pesar de las bajas, siguió por buen camino.

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"Cuando se fue Francisco (Ruiz, a Pergamino Básquet) y después con la lesión de Damián (Carci) muchos lo daban como que se iba a caer, pero no pasó. Los dos partidos del año nos ganaron bien y por mucha diferencia. Va a ser una linda serie y muy pareja", opinó.

La falta de un gran candidato, según su mirada, hace atractivo lo que se viene.

"Creo que son los playoffs más parejos de los últimos años. Del uno al ocho cualquiera puede salir campeón", señaló.

"La primera parte del año nos costó. Con la llegada de Tomás Sagarzazu encontramos mayor regularidad y redondeamos una buena segunda mitad. Sí nos hubiera gustado estar más aliviados en la segunda mitad", reconoció.

Pacífico es un equipo mucho más poder ofensivo que defensivo.

"Una vez que logramos corregir atrás somos un equipo y cuando estamos medio dispersos somos otro", admitió Branco.

"Hay partidos que tenemos la sensación de haber jugado mal y así y todo hicimos más de 80 puntos", señaló.

En el cierre, Salvatori, un apellido histórico de la institución, se refirió al 130 aniversario de Pacífico.

"La verdad que fue bastante emotivo, es una fecha muy importante que veníamos esperando hace tiempo", contó.

En ese marco, celebró el acercamiento que tuvo el equipo con el plantel de fútbol, algo poco frecuente entre las actividades del club.

"Con diferentes amigos siempre pensamos en integrar las disciplinas y este fue una idea que surgió de un grupo de hinchas, que invitaron a varios que vamos siempre a ver el fútbol y se extendió al resto del plantel, como para empezar a unir un poco. Por más que estemos en distintas sedes, no es básquet, fútbol o hockey, lo que nos gustaría a la larga que fuera Pacífico", se ilusionó.

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