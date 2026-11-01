Imágenes y testimonios: Pacífico, el club más antiguo de la ciudad, celebró sus ¡130 años! de historia

El Club Pacífico celebró esta mañana con su comunidad el aniversario 130 de su fundación, con un sencillo pero emotivo acto desarrollado en la cancha de básquetbol del William Harding Green.

La institución deportiva más antigua de la ciudad disfrutó con socios, hinchas, colaboradores, deportistas y dirigentes municipales y deportivos de una jornada histórica.

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De la ceremonia protocolar formaron parte representantes de las distintas disciplinas del club y, también, la Escuela Deportes y Valores, que desde hace años forma parte de la vida diaria del club.

Además, el coro "Santa Cecilia" fue el encargado de acompañar con su canto la jornada, entonando, entre otras cosas, el Himno Nacional y también el Himno Bahía Blanca.

El presidente de la institución, Oscar Sáez, y el intendente municipal, Federico Susbielles, con un arraigo muy importante con el club, fueron los encargados de tomar la palabra.

Asimismo, también fueron reconocidos socios vitalicios e históricos y glorias deportivas del Verde.

*Agradecimientos y anuncios

"Esta es una historia muy hermosa para contar, muchas anécdotas. Un club que nació allá por 1896, con algunas ferroviarios que pensaron en crear un club y acá estamos", abrió el discurso el presidente Oscar Sáez.

"Quiero agradecer a todos por estar presentes hoy. Es un día histórico, es hermoso sentirlo y vivirlo. A veces sobrepasa la emoción para contar esta historia. Para mí es un orgullo poder estar y ser parte", agregó Polo.

"Ver chicos de tantas actividades te da muchas ganas de seguir estando y creciendo en esta institución. Cuando haces un recorrido y un repaso te das cuenta lo grande que somos. A pesar los problemas estamos de pie, seguimos avanzado y creciendo. Todo eso llena de orgullo a todos los hinchas de Pacífico. Estamos felices de poder festejar".

"Quiero reconocer a las subcomisiones, que son el motor principal de la institución. Gracias a ellos las actividades pueden tener su funcionamiento ordenado. A los profes que trabajando día a día con los chicos, a los chicos de Deportes y Valores que nos dio la parte de alegría y ya son parte de la institución. Es un gusto y un honor tenerlos presentes con nosotros".

"Se ha trabajado mucho en la institución” remarcó Sáez y enumeró los proyectos realizados y los que vendrán.

Entre los más ambiciosos, el presidente contó dos grandes objetivos: una cancha de agua de hockey y una de césped sintético para fútbol 11.

"Es algo que la institución le venía faltando, un espacio más para la Primera y las formativas. Va a ser un espacio más para el club, para poder utilizarlo y seguir creciendo", contó.

"Es un hermoso día para festejar y celebrar 130 años. Somos el club más antiguo de la ciudad, lo digo con orgullo. Y el octavo más antiguo del país. Nos da una emoción muy grande a los hinchas y socios de Pacífico", cerró el presidente.

*"Si pudiera volver el tiempo atrás, me gustaría estar acá"

Un discurso especial brindó el intendente Federico Susbielles, por tratarse de una institución en la que no sólo jugó como basquetbolista sino que también fue presidente en 2004.

"Feliz cumpleaños al club Pacífico, 130 años no se cumplen todos los días. Es un club que en los tiempos que corren, escuchar que cada subcomisión que tenga proyectos y hay que felicitarlos", abrió Susbielles.

"Me va a ser imposible no ser auto referencial", avisó el intendente.

"Estacioné acá cerca recién y cuando venía caminando con Raúl Richotti, pasamos por su casa de chico. Donde cuando llegué al club me tomé unos mates con su padre, cuando me arrimé un poco más fui encontrando más gente conocida. Siempre me asaltan los recuerdos, Pacífico tiene mucho que ver con mi vida... lo veo acá al Ruso Starkloff. Es un sentimiento que me inculcó mi abuelo de muy chico. El 4 de noviembre del 78 mi abuelo se quedó en un tablón de calle Terrada. Eso terminó de juntar para siempre a mi corazón con esta institución", recordó.

"Tuve la suerte de que Ricardo Montecchiari me preguntara si quería ser jugador de Pacífico en la Liga Nacional. No termino de decirme que ya estaba viniendo para acá para. Viví momentos inolvidables...".

"Siempre soy de mirar para adelante, pero si pudiera volver al tiempo atrás y me dijeran que podría repetir un día o un lugar, me gustaría estar acá corriendo, con pantalón corto, la camiseta verde y Marcelo (Richotti) y el Zurdo (De Battista) al lado".

"Me tocó en tiempos difíciles ser presidente del club, con mucha gente que trabajó. Creo que a veces no se valora integralmente lo que significa el club, en la vida de la gente, de las personas. Pacífico lleva 130 años formando gente de bien. El que se forma en un club, con tantos valores, siempre brinda, enseña y protege", remarcó.

“Uno de los desafíos que Pacífico tiene, que lo hace distinto a otros clubes, es trabajar entre tantas sedes. Lo que siempre las subcomisiones trabajan es en unificar ese sentimiento y ver acá tanta gente de tantas diciplinas marcan que van por buen camino, que el sentimiento verde se sigue sembrando, se sigue expandiendo. Me parece también una magnifica decisión que tomó el club que es trabajar con la gente de Deportes y Valores, son una muestra de amor y valores que el club tiene que tener. Me parece que Pacífico da un magnífico ejemplo, en eso también es un club especial y único, que abrió sus puertas a toda la comunidad", cerró Susbielles.