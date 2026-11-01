Bahía amaneció bien el domingo y subió al podio en el Provincial U17 de Mar del Plata

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Bahía derrotó esta mañana a Pergamino, 97 a 65, y terminó en el tercer escalón del podio, en el Provincial U17 de Mar del Plata.

El campeón, en tanto, fue el local Mar del Plata, que venció a La Plata, 82 a 56.

Bahía completó el torneo con dos victorias en fase regular (frente a Necochea, 95-68 y Mar del Plata, 88-81) adjudicándose la zona Sur, y perdió en el cruce ante La Plata, 73 a 65.

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Hoy amaneció derecho y rápidamente estableció claras diferencias.

El representante local tuvo 11-31 en triples, 27-41 en dobles y 10-14 en libres, más 31 asistencias.

Dentro de un rendimiento colectivo parejo, el principal goleador fue Emmanuel Diez, con 26 puntos (12-13 en dobles y 2-3 en libres) y Valentino Perticarini aportó 18 puntos (6-9 en triples), más 5 rebotes y 4 asistencias.

También, Felipe Germain terminó con 11 unidades (3-7 en triples), 6 asistencias y 4 rebotes, mientras que Mirko Marcos cerró con 8 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.

La síntesis:

Bahía Blanca (97): T. Renzi (2), B. Sosa (4), F. Germain (11), E. Diez (26), G. Di Stéfano (8), fi; L. Mattioli (5), V. Perticarari (18), M. Marcos (8), M. Gizzi (7), M. Santillán y Gino Basaul (8). DT: Mauro Richotti.

Pergamino (65): B. Culaciatti (9), G. Dominicci (4), P. Rodríguez, E. Corta, B. Antúnez (8), fi; T. Andrada (17), S. Mancuso, B. García (11), S. González (5), F. Rolón (4), A. Giménez (6) y S. Morando (1) DT: Federico Díaz.

Cuartos: Bahía, 26-9; 54-31 y 85-45.

Árbitros: Lautaro Palacios (La Plata) y Agustín Barreiro (Mar del Plata).

Árbitros: Juan Rincón (Necochea) y Alfonso Bustos (Pergamino).

Cancha: Kimberley.

El último

Con este torneo se cierra el calendario de los Provinciales 2026.

Bahía consiguió los títulos en U13 (masculino y femenino) y en U17 femenino.

Fue segundo en U15 femenino, terminó tercero hoy en U17 masculino, y cuarto en U15 masculino.

El plantel U17

El plantel U17 que representó a Bahía:

Jugador Club

Genaro Di Stéfano Bahiense del Norte

Mateo Gizzi Estrella

Mateo Santillán L.N. Alem

Felipe Germain Napostá

Bautista Sosa Napostá

Gino Basaul Olimpo

Luciano Mattioli Olimpo

Tomás Renzi Olimpo

Emanuel Diez Villa Mitre

Franco Gasparini Villa Mitre

Mirko Marcos Villa Mitre

Valentino Perticarari Villa Mitre

Entrenador: Mauro Richotti.

Asistente: Sebastián Dodero.

PF: Wilfredo Lozano y Ezequiel Micca.