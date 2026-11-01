Bahía amaneció bien el domingo y subió al podio en el Provincial U17 de Mar del Plata
El representante bahiense superó a Pergamino, 97 a 65. Fue campeón el local.
Bahía derrotó esta mañana a Pergamino, 97 a 65, y terminó en el tercer escalón del podio, en el Provincial U17 de Mar del Plata.
El campeón, en tanto, fue el local Mar del Plata, que venció a La Plata, 82 a 56.
Bahía completó el torneo con dos victorias en fase regular (frente a Necochea, 95-68 y Mar del Plata, 88-81) adjudicándose la zona Sur, y perdió en el cruce ante La Plata, 73 a 65.
Hoy amaneció derecho y rápidamente estableció claras diferencias.
El representante local tuvo 11-31 en triples, 27-41 en dobles y 10-14 en libres, más 31 asistencias.
Dentro de un rendimiento colectivo parejo, el principal goleador fue Emmanuel Diez, con 26 puntos (12-13 en dobles y 2-3 en libres) y Valentino Perticarini aportó 18 puntos (6-9 en triples), más 5 rebotes y 4 asistencias.
También, Felipe Germain terminó con 11 unidades (3-7 en triples), 6 asistencias y 4 rebotes, mientras que Mirko Marcos cerró con 8 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.
La síntesis:
Bahía Blanca (97): T. Renzi (2), B. Sosa (4), F. Germain (11), E. Diez (26), G. Di Stéfano (8), fi; L. Mattioli (5), V. Perticarari (18), M. Marcos (8), M. Gizzi (7), M. Santillán y Gino Basaul (8). DT: Mauro Richotti.
Pergamino (65): B. Culaciatti (9), G. Dominicci (4), P. Rodríguez, E. Corta, B. Antúnez (8), fi; T. Andrada (17), S. Mancuso, B. García (11), S. González (5), F. Rolón (4), A. Giménez (6) y S. Morando (1) DT: Federico Díaz.
Cuartos: Bahía, 26-9; 54-31 y 85-45.
Árbitros: Lautaro Palacios (La Plata) y Agustín Barreiro (Mar del Plata).
Árbitros: Juan Rincón (Necochea) y Alfonso Bustos (Pergamino).
Cancha: Kimberley.
El último
Con este torneo se cierra el calendario de los Provinciales 2026.
Bahía consiguió los títulos en U13 (masculino y femenino) y en U17 femenino.
Fue segundo en U15 femenino, terminó tercero hoy en U17 masculino, y cuarto en U15 masculino.
El plantel U17
El plantel U17 que representó a Bahía:
Jugador Club
Genaro Di Stéfano Bahiense del Norte
Mateo Gizzi Estrella
Mateo Santillán L.N. Alem
Felipe Germain Napostá
Bautista Sosa Napostá
Gino Basaul Olimpo
Luciano Mattioli Olimpo
Tomás Renzi Olimpo
Emanuel Diez Villa Mitre
Franco Gasparini Villa Mitre
Mirko Marcos Villa Mitre
Valentino Perticarari Villa Mitre
Entrenador: Mauro Richotti.
Asistente: Sebastián Dodero.
PF: Wilfredo Lozano y Ezequiel Micca.