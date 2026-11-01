Clausura liguista: se cierra la fase regular en la B sin nada en juego
A las 11, se miden Dublin-Olimpo y Sansinena-Rosario.
Con dos cotejo caerá el telón de la fase regular del certamen Promocional de la Liga del Sur.
Desde las 11, para evitar el horario del Superclásico, se disputarán los últimos dos partidos.
En General Daniel Cerri, Sansinena recibirá a Rosario Puerto Belgrano. Dirigirá Lucas González.
Mientras que en el barrio San Martín, se medirán Dublin y Olimpo con arbitraje de Marcelo Montes.
El aurinegro de Marco González se aseguró el 1 una jornada antes y chocará ante Comercial, que ayer venció a Pacífico de Cabildo 1 a 0 y terminó cuarto.
Ayer, además, Pacífico y Tiro Federal empataron 0 a 0.
*Las tablas
-Clausura:
1°) Olimpo, 30 puntos.
2°) Tiro Federal, 26.
3°) Rosario, 22.
4°) Comercial, 22.
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5°) Pacífico de Bahía Blanca, 19.
6°) Sansinena, 11.
7°) Pacífico de Cabildo, 10.
8°) Dublin, 4.
-Acumulada:
1°) Tiro Federal, 53; 2°) Comercial, 49; 3°) Rosario, 48; 4°) Olimpo, 46; 5°) Sansinena, 32; 6°) Pacífico de Bahía Blanca, 27; 7°) Dublin, 21 y 8°) Pacífico de Cabildo, 18.