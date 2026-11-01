Clausura liguista: Dublin se dio un gusto en la última fecha y Sansinena cerró con éxito

Se bajó el telón de la fase regular de la temporada 2026 de la Liga del Sur, con dos cotejos del Promocional.

En el barrio San Martín, Dublin se despidió del año goleando al mejor del Clausura Olimpo por 4 a 1.

Nahuel Cornou –a los 20 y 92 minutos--, Julián Troncoso –a los 25 minutos— y Juan Marcos Acosta –en contra, a los 30 minutos— anotaron los tantos del Rojo.

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En el segundo tiempo, Joaquín Vidal descontó para el aurinegro, a los 8 minutos.

A los 35 minutos de juego, Valentín Valdez le atajó un penal al atacante de Olimpo Galo Fogel.

Marcelo Montes fue el juez.

En tanto, Sansinena derrotó en Cerri a Rosario 1 a 0.

Manuel Stortini –de penal— marcó el tanto de la victoria a los 15 minutos.

En el visitante fue expulsado Ciro Aguirre, a los 92 minutos.

Lucas González impartió justicia.

La fecha se había iniciado ayer con el triunfo de Comercial ante Pacífico en Cabildo por 1 a 0 y el empate sin goles entre Pacífico y Tiro Federal 0 a 0.

En playoffs, Olimpo cruzará con Comercial –ganador del Apertura— y Tiro Federal con Rosario.

*Las tablas

-Clausura:



1°) Olimpo, 30 puntos.

2°) Tiro Federal, 26.

3°) Rosario, 22.

4°) Comercial, 22.

------------------------- Playoffs

5°) Pacífico de Bahía Blanca, 19.

6°) Sansinena, 14.

7°) Pacífico de Cabildo, 10.

8°) Dublin, 7.

-Acumulada:



1°) Tiro Federal, 53; 2°) Comercial, 49; 3°) Rosario, 48; 4°) Olimpo, 46; 5°) Sansinena, 35; 6°) Pacífico de Bahía Blanca, 27; 7°) Dublin, 24 y 8°) Pacífico de Cabildo, 18.

Solo en caso de que Comercial gane el Clausura y ascienda, Tiro jugará la Promoción ante Sporting o La Armonía.