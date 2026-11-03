La joven promesa de River que convocó Ponzio y podría debutar ante Aldosivi

El entrenador de River Plate, Leonardo Ponzio, convocará al juvenil Felipe Esquivel para el partido ante Aldosivi por la última fecha del Torneo Clausura, que se jugará el jueves a las 15.

El mediocampista de la Reserva tiene 18 años y puede jugar de extremo por ambas bandas.

El Millonario tiene varias bajas para el duelo ante el "Tiburón" en Mar del Plata: Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, quienes fueron expulsados; y Aníbal Moreno y Juan Cruz Meza, quienes arrastran desgarros. Resta saber el estado de Fausto Vera, quien será evaluado en las próximas horas.

En ese contexto, Ponzio le da confianza a un juvenil que promete en la categoría previa a la Primera. Nació el 12 de mayo de 2008 en Barranqueras, provincia de Chaco, y llegó al club a comienzos de 2022.

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Esquivel jugó un campeonato en Comodoro Rivadavia y llamó la atención de los ojeadores del "Millonario", quienes le pidieron que haga una prueba. Luego de eso quedó en el club y meses después fue citado a la Selección argentina sub 15, según relató su madre.

Su primer coqueteo con el plantel que comanda Ponzio se había dado el 3 de octubre, cuando participó en un amistoso ante Atlético Escobar a puertas cerradas en el River Camp. El equipo suplente le ganó 5 a 0 y Esquivel anotó dos tantos.

En tanto, el primer contrato para el juvenil llegó cuando tenía 16 y se extendía hasta diciembre de este año. Sin embargo, luego se renovó su vínculo hasta diciembre de 2028 y se impuso una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

A través de su cuenta de Instagram, Esquivel había expresado: "Muy contento por haber renovado mi contrato con River y seguir vistiendo estos colores. Gracias a toda la gente del club y a la gente que me acompaña día a día en este camino, en especial a mi familia y amigos".

Agencia NA.