LBB Oro: definidas las fechas de inicio de cuartos de final y la permanencia

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Al cronograma de partidos que hoy había adelantado "La Nueva" se pueden agregar las fechas oficiales para el inicio de los cuartos de final de la Liga Bahiense de Bássquetbol Oro, como así también de la serie permanencia.

De acuerdo con lo dispuesto por la Asociación Bahiense de Básquetbol, el lunes continuará el play-in, que estaba asegurado su inicio para el jueves.

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En consecuencia, este jueves se enfrentarán 7º) Liniers-8º) L.N. Alem y 9º) Olimpo-10º) Estudiantes.

El ganador de 7º-8º clasificará a cuartos y el perdedor enfrentará al vencedor de 9º-10º.

Esa segunda instancia de play-in se disputará el lunes, avanzando a cuartos el ganador y despidiéndose de la temporada el perdedor.

Con los ocho equipos definidos, el jueves 12 comenzarán los cuartos, instancia que se jugará al mejor de tres y tiene aseguradas dos llaves: 3º) Bahiense del Norte-6º) Villa Mitre y 4º) Pueyrredón-5º) Pacífico.

En tanto, aguardan rival 1º) Estrella y 2º) Napostá.

Los del barrio San Martín cruzarán con el octavo (surgirá el lunes) y los de la Avenida, con el séptimo (lo conocerá el jueves).

Abajo

También se estableció que el venidero lunes se ponga en marcha la serie por la permanencia entre Barrio Hospital e Independiente, al mejor de cinco, comenzando en La Curtiembre.

El perdedor de la misma descenderá a la LBB Plata y el ganador jugará la promoción -al mejor de cinco- frente al segundo de la LBB Plata.