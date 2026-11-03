Masters 1000 de París: Tomás Etcheverry cortó la mala racha y se metió en segunda ronda

Tomás Etcheverry (31°) se impuso en tres sets al ruso Andrey Rublev (22°) para avanzar a la segunda ronda del Masters 1000 de París, el último de esta categoría en la temporada.

De esta manera, el tenista argentino pudo cortar una racha de seis derrotas consecutivas al imponerse por 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3), tras casi tres horas de partido.

Por otro lado, Francisco Cerúndolo (20°) llegó a sacar para partido ante el francés Arthur Rinderknech (68°), pero sufrió una molestia lumbar que lo hizo bajar el rendimiento y abandonar, para evitar sufrir una lesión de mayor gravedad en las últimas semanas de la temporada.

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Además del tenista platense que fue campeón del ATP 500 de Río de Janeiro, otro argentino que pudo superar la primera fase fue Thiago Tirante, dueño de un 2026 increíble que lo hace ubicarse en el puesto 53° del ranking ATP, quien jugará ante el alemán Jan-Lennard Struff (39°) este miércoles 4 de noviembre a las 13:00.

Por otra parte, el histórico tenista Novak Djokovic (11°) se sobrepuso a haber perdido el primer set ante el monegasco Valentin Vacherot (27°) por 6-7 (5), 7-5 y 6-1, por lo que se medirá con el australiano Rinky Hijikata (83°), el miércoles a partir de las 11:00.

Agencia NA