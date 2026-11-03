Tras la polémica actuación en el Superclásico, Nicolás Ramírez no dirigirá en la última fecha del Clausura

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones de las ternas arbitrales para la última fecha del Torneo Clausura.

Nicolás Ramírez, referí del último Boca-River y protagonista de varias polémicas, no dirigirá ningún encuentro.

Según informó la AFA, Ramírez pidió licencia por "intervención quirúrgica programada". Asimismo, Silvio Trucco, quien estuvo a cargo del VAR en la "Bombonera", fue designado para el partido entre Instituto y Newell's.

También se conocieron las autoridades a cargo de los partidos que definirán la tabla anual. Pablo Dóvalo y Lucas Novelli (VAR) dirigirán Argentinos-Huracán.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto, Hernán Mastrángelo y Héctor Paletta (VAR) impartirán justicia en Rosario Central-Estudiantes de Río Cuarto.

Por último, en Boca-Defensa y Justicia, el tercer partido definitorio que se jugará en simultáneo (el sábado a las 17:30), el árbitro principal será Sebastián Zunino y el VAR estará a cargo de Yamil Possi.

River, que jugará ante Aldosivi el jueves a las 15 en Mar del Plata, contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra, quien nunca antes había impartido justicia en un partido del "Millonario". En el VAR estará José Carreras.