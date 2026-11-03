Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Fútbol.

Tras la polémica actuación en el Superclásico, Nicolás Ramírez no dirigirá en la última fecha del Clausura

También se informaron los árbitros a cargo de los partidos de Boca, Rosario Central y Argentinos, que definirán al campeón.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones de las ternas arbitrales para la última fecha del Torneo Clausura.

Nicolás Ramírez, referí del último Boca-River y protagonista de varias polémicas, no dirigirá ningún encuentro.

Noticias Relacionadas

Según informó la AFA, Ramírez pidió licencia por "intervención quirúrgica programada". Asimismo, Silvio Trucco, quien estuvo a cargo del VAR en la "Bombonera", fue designado para el partido entre Instituto y Newell's.

También se conocieron las autoridades a cargo de los partidos que definirán la tabla anual. Pablo Dóvalo y Lucas Novelli (VAR) dirigirán Argentinos-Huracán.

En tanto, Hernán Mastrángelo y Héctor Paletta (VAR) impartirán justicia en Rosario Central-Estudiantes de Río Cuarto.

Por último, en Boca-Defensa y Justicia, el tercer partido definitorio que se jugará en simultáneo (el sábado a las 17:30), el árbitro principal será Sebastián Zunino y el VAR estará a cargo de Yamil Possi.

River, que jugará ante Aldosivi el jueves a las 15 en Mar del Plata, contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra, quien nunca antes había impartido justicia en un partido del "Millonario". En el VAR estará José Carreras.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE