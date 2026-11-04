Senior liguista: Libertad se aseguró el 1 y Pacífico de Cabildo el 2

Libertad y Pacífico de Cabildo ya se aseguraron el pasaje directo a cuartos de final, tras jugarse anoche la anteúltima fecha de la fase regular del certamen Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur.

El elenco de Villa Rosas le ganó a Sansinena 3 a 2, mientras que el Tifón superó a Comercial 2 a 1.

Además, hubo triunfo de Huracán --ante Pacífico BB-- por 3 a 0 y el resto terminaron en tablas.

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Resultados

--Libertad 3 (Pablo Cerra --2-- y Cristian Pedraza), Sansinena 2 (Nicolás Martín y Cristian González).

--San Francisco 2 (Marcos Ramos --2--), Bella Vista 2 (Fernando Lucas --2--).

--Comercial 1 (Emanuel Yhtz), Pacífico Cabildo 2 (Ignacio Salas y Cristian Negrín)

--Sporting 2 (Maximiliano Macías --2--), Tiro Federal 2 (Lucas Sauer y Juan José Dietz)

--Huracán 3 (César Panduro --2-- y Cristian Lucero), Pacífico BB 0.

La tabla