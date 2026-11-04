Reválida: Olimpo-Kimberley ya tiene árbitro y habrá presencia bahiense en el inicio de los cuartos

Sin acción de Olimpo este fin de semana, porque se medirá ante Kimberley recién el jueves 12, se conoció hoy la programación completa de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducente al segundo ascenso a la Primera Nacional.

El aurinegro visitará a los marplatenses la próxima semana, con arbitraje de Marcos Liuzzi. El juego en el José Alberto Valle comenzará a las 17.

El partido fue postergado por la visita del Papa a nuestro país y la revancha irá el martes 17.

No obstante esta etapa nueva etapa comenzará el sábado con dos juegos.

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En Pergamino, Douglas Haig recibirá a Gimnasia de Chivilcoy, desde las 16.

La cuaterna arbitral será bahiense, encabezada por Juan Ignacio Nebbietti. Los líneas serán los hermanos Kevin y Emiliano Bustos y el cuarto, Felipe Zonco.

Además, el sábado pero desde las 17, Juventud Antoniana recibirá a Cipolletti en Salta. El juez principal será Lucas Cavallero.

En tanto el domingo Sarmiento de La Banda será local de Alvarado.

El partido en Santiago del Estero comenzará a las 18 y será dirigido por Maximiliano Silcan Jerez.