Habló el arquero que protagonizó el choque fatal con el futbolista de Tenerife: “Son los días más difíciles de mi vida”

La muerte de Jesús de Miguel continúa golpeando al FC Andorra. En medio del difícil momento que atraviesa el club, el arquero Jesús Owono decidió compartir un mensaje personal para expresar su dolor por el fallecimiento de su compañero.

A través de un comunicado difundido por la institución, el futbolista reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y que todavía no logra procesar lo ocurrido.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, expresó Owono.

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Además, manifestó su acompañamiento a los familiares y seres queridos del futbolista fallecido: “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”.

La reflexión de Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel: “Afrontaré lo que venga con todo el respeto”

El arquero también hizo referencia a las cuestiones que deberá afrontar a partir de lo sucedido, aunque dejó en claro que, por ahora, su prioridad es atravesar el duelo por la pérdida de su compañero.

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”, agregó.

Finalmente, Owono cerró su mensaje con una despedida: “Descansa en paz, Jesús”.

La Federación de Guinea Ecuatorial respaldó a Owono: “Protagonista involuntario”

La Federación Ecuatoguineana de Fútbol publicó un comunicado en el que expresó sus condolencias al club y manifestó su respaldo a Jesús Lázaro Owono.

“Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo”, expresó la Federación sobre Owono.

En ese sentido, aseguró que le brindará “todo nuestro respaldo humano y profesional”, al mismo tiempo que reconoció la dureza de un episodio que nadie relacionado con el deporte quisiera vivir.

“Compartimos su luto y nos ponemos a su entera disposición. Reciban nuestro más sincero respeto y apoyo en estos momentos tan difíciles”, concluyó el comunicado.

Un compañero de Jesús Owono salió a defenderlo: “Jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”

Lautaro Spatz, futbolista argentino del equipo, publicó una carta en sus redes sociales para expresar su apoyo a su compañero Jesús Owono.

En su mensaje, Spatz destacó la calidad humana de Owono y contó cómo atraviesa estos momentos. “Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”, escribió.

Además, el defensor argentino expresó el dolor que atraviesa todo el vestuario del Andorra: “Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”. (TN)