Sportiva campeón regional: "Lo que defendieron estos chicos fue impresionante", dijo Diego Samuel

Todavía con las pulsaciones a full después del campeonato logrado ayer, el head coach de Sociedad Sportiva respondió algunas preguntas acerca de las claves del segundo título en el Regional Pampeano A de rugby.

En la final Las Palomas derrotaron a Universitario de Mar del Plata por 26 a 21 por sistema de desempate por "muerte súbita": el try de Pedro Zorzano a los 6m del primer tiempo adicional, marcó automáticamente el final del partido y la consagración.

Prórroga que fue necesaria para definir al ganador, luego del empate en 21 tras los 80 minutos de una final disputada en suelo marplatense.

"Fue trabajada, luchada, como todo el año. No nos resultó fácil nada. A los chicos, en realidad. Sacrificio, entrega y meterle, meterle, empujar y empujar", dijo Diego Samuel.

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Después de ganar el primer tiempo, Las Palomas tuvieron que seguir trabajando en defensa para recuperar la pelota y disponer de oportunidades adelante.

"Cuando parecía que estaba complicado, arrancamos. Es todo de los chicos", agregó el head coach, acerca del momento en que el partido empezaba a agotarse con marcador 21-14 en favor de Las Lechuzas.

"El partido nos costó, caimos en un pozo en un momento. Como que perdimos la energía y la concentración en un lapso. Pero retomaron, se conectaron nuevamente y cuando estuvieron conectados fueron superiores", afirmó Samuel.

"En defensa fueron unos leones. Tremendo. Lo que defendieron estos chicos fue impresionante", concluyó.

Después de la final y compartir un momento en el tercer tiempo con los rivales, el equipo bahiense regresó a nuestra ciudad a celebrar el título regional 2026 en La Carrindanga.