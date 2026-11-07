Regional Pampeano: comenzó la segunda parte en Mar del Plata

Patricio Cantalejos le dio el primer try a Las Palomas. Fotos: Archivo La Nueva y gentileza Víctor Molinero.

Terminó la primera etapa en Mar del Plata, donde Sociedad Sportiva le gana al local Universitario por 14 a 10 la final del Regional Pampeano A de rugby, categoría mayores.

El equipo bahiense llegó al try en dos ocasiones, vía Patricio Cantalejos (7m.) y Facundo Ferrandez (35m.). Los dos, convertidos por el apertura Tomás Bermúdez.

El kick off del choque definitorio estaba previsto para las 15.45, aunque comenzó con varios minutos de demora por una serie de partidos preliminares y una breve ceremonia como parte de la final.

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El partido se juega en la cancha de "Uni", en el barrio Libertad de la ciudad balnearia. El juez principal es Agustín Altabe, nacido en Resistencia (Chaco) pero actualmente dirigiendo el torneo cordobés.

Sus asistentes para la gran final del Regional Pampeano A serán Juan Manuel López (Córdoba) y Luciano García Martín (URBA). Como habrá asistencia de video -no a nivel TMO- el encargado será el local Federico De Leonardis.

El equipo de nuestra ciudad va por su segunda estrella en el certamen y en la categoría en la que participa desde la primera edición, en 2008. Se coronó campeón por primera vez en 2019.

Para Universitario se trata de la primera final que juega en el TRP A.

Las Palomas repiten la formación titular y definidores que vienen de ganarle a Mar del Plata Club.

Sociedad Sportiva cuenta con un gran apoyo ya que numerosos simpatizantes viajaron especialmente para acompañar al equipo en esta, su tercera final. Entre los presentes, el bahiense Santiago Álvarez Fourcade.

Cronología

16.04. Kick off. Luego del desfile de una banda militar, de entonar el himno nacional y fuegos artificiales, comenzó la final del Regional Pampeano A.

16.08. Luego de la salida del local, Sportiva recuperó la pelota en zona de 10 metros y buscó el line, que ganó.

16.10. Las Palomas la sacan limpia del primer scrum que tienen a favor. Equilibrado el empuje.

16.12. ¡Try de Sociedad Sportiva! El fullback Patricio Cantalejos recogió una pelota suelta en mitad de cancha y en un ataque 2-1, la dejó bajo los palos. Tomás Bermúdez concretó la conversión. Gana el XV Blanco por 7-0 en 8m.

16.19. En casi 15 minutos tiene la pelota y la iniciativa Universitario, aunque la defensa del XV bahiense logra controlar su avance antes de la línea de 22 metros.

16.21. Los locales consiguieron un line en zona de 20 metros bahiense, pero el árbitro sancionó pantalla en el maul y penal en contra del atacante. Aire para la defensa bahiense, que volverá a tener la pelota y la iniciativa.

16.30. Lo empató Universitario en 7 con try del pilar Benjamín Duarte Méndez, convertido por Benito Soler Villén, a los 24 minutos.

16.38. ¡Try de Sociedad Sportiva! Facundo Ferrandez le dio el segundo a Las Palomas, que con la conversión de Tomás Bermúdez, esquinada, difícil, deja el marcador 14-7 en 35 minutos.

16.47. Penal convertido por Benito Soler Villén para Universitario, que en la última del primer tiempo descontó. Al cabo de la primera parte, gana Sociedad Sportiva 14-10.

16.55. Comenzó el segundo tiempo en cancha de Universitario, en el barrio marplatense Libertad.