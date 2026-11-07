En vivo: Franco Colapinto, eliminado de la Q1, en una clasificación pasada por agua en Brasil

(Nota en desarrollo)

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, quedó 17º, por lo tanto quedó eliminado en Q1 durante la clasificación del Gran Premio de Brasil, la cual fue interrumpida a poco de iniciarse a raíz de la lluvia y se reanudó en marcha una hora y media más tarde.

Lo positivo para el argentino es que se ubicó un lugar por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

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El resto de los eliminados fueron Gabriel Bortoleto de Audi (22°), Sergio Checo Pérez de Cadillac (21°), Valtteri Bottas de Cadillac (20°) y Lance Stroll de Aston Martin (18°).

El vivo

16:50

Arranca la Q2

Ya está en movimiento la segunda parte de la clasificación.

16:45

Hasta mañana...

El 1:33.327 de Franco Colapinto lo deja en el puesto 17, eliminado en Q1 pero un lugar por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

16:42

¡Un poco más!

Colapinto mejora a 1:33.327 y se pone P16, por encima de la zona de eliminados.

16:39

Suma y sigue

Nuevo mejor tiempo de Colapinto: 1:35.401, que no le alcanza para salir del P18.

16:36

Para adelante

Colapinto mejora y llega a 1:37.361, tomando el decimoquinto lugar a cinco minutos del final de la Q1.

16:34

Otra vuelta para Colapinto

Colapinto cierra su tercera vuelta en 1:39.515, vigente P18. Los tiempos de todos los pilotos mejoran vuelta a vuelta.

16:31

En pista

Colapinto cierra su vuelta de salida, en la que no buscó marcar un tiempo rápido y quedó a cinco segundos de la punta.

16:32

¡Vamos!

Los 22 corredores regresaron a pista tras el prolongado parate y se apresuran para intentar firmar al menos un tiempo en una Q1 que puede ser clave. Quedan 15 minutos y 37 segundos de actividad. Y otra vez llueve en Brasil....

16:15

Verificando

La lluvia se detuvo y nuevamente sale a inspeccionar la pista el satefy car.

15:54

De mal en peor

La FIA informa que las condiciones de pista empeoraron y se esperan más lluvias para los próximos diez minutos. La actividad continuará demorada en Brasil.

15:42

No sigue, por ahora

La FIA anuncia que hay mucha agua estancada y las condiciones de pista no son aceptables para reanudar la clasificación. Sigue detenida la acción en Brasil.

15:38

¿Y? ¿Qué hacemos?

El auto de seguridad circula en la pista para analizar si es posible reiniciar la actividad.

15:32

Paciencia...

La intensidad de las lluvias bajó, pero por el momento no se sabe cuándo se reanudará la clasificación del GP de Brasil.

15:25

En espera

Aún se aguarda en Interlagos que disminuye la intensidad de la precipitación. Por ahora no se informó la hora exacta de reanudación.

15:03

¡Stop!

Bandera roja a raíz de la lluvia.

15

Cambio de gomas

La clasificación se disputará bajo la lluvia: los pilotos se disponen a salir a la pista con ruedas intermedias.