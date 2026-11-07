Franco Colapinto terminó 14º en la práctica libre 3 en el GP de Brasil

El piloto argentino Franco Colapinto, que representa a la escudería Alpine en la Fórmula 1, terminó en el decimocuarto puesto de la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos.

En una carrera que considera local por la corta distancia a su país natal, el argentino cerró su mejor vuelta con un tiempo de 1:12.925, a 1.303 segundos del recordó de la sesión, marcado por el Red Bull de Max Verstappen.

Max Verstappen fue el más veloz a bordo de su Red Bull Racing con un tiempo de 1:11.622 que le permitió ser más veloz que Andrea Kimi Antonelli (1:11.647) y Lando Norris (1:11.753).

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Lance Stroll (7 vueltas) y Lewis Hamilton (7 vueltas) tuvieron problemas mecánicos en sus respectivos monoplazas y no pudieron completar la sesión.

La clasificación de la vigésima fecha de la F1 comenzará a las 15 de este sábado, mientras que la carrera dará inicio mañana domingo, a las 14.

El vivo

12:24

Un poco mejor Gasly

Pierre Gasly es superior al tiempo de su compañero: marca 1:12.644 y aparece 11°. Fue 0.281 más veloz que Colapinto

12:23

Ahora, 14º

Colapinto detiene el reloj en 1:12.925 con las blandas, ubicándose decimocuarto, tres décimas por detrás de Gasly.

12:21

A pista...

El argentino vuelve a abandonar el box y dirigirse a la pista, con las ruedas blandas y buscando su mejor tiempo, a 9 minutos del final del entrenamiento.

12:16

Adentro

Colapinto ya concluyó las vueltas de simulacro de carrera y volvió al box, mientras el resto de la grilla desempolva las ruedas blandas.

12:13

Se va cerrando

Colapinto sigue en pista con gomas medias a 20 minutos del final. Registró en su último giro un tiempo de 1:14.492 y ya suma 18 vueltas en la tanda (es el segundo piloto con más giros detrás de Checo Pérez que acumuló 22 en Cadillac).

12:08

Colapinto cae al 16º lugar

El argentino está a casi un segundo del top 10.

12.05

Buen regreso

Pierre Gasly reaparece en pista con neumáticos medios y mejora su tiempo con 1:13.685

12:01

A la pista nuevamente

Franco Colapinto otra vez en pista gira con neumáticos medios usados y marca un tiempo de 1:14.380 en su último registro.

11:55

Solo tres

Sólo tres pilotos en pista en estos momentos: Pierre Gasly gira con gomas medias usadas en 1:14.021.

11:52

Vuela Kimi

El más rápido hasta acá es Andrea Kimi Antonelli con 1:12.214 como mejor vuelta con gomas medias

11:49

Sube Colapinto

El argentino giró en 1:14,023 y se puso decimoquinto, a poco menos de dos segundos del líder Antonelli.

11:43

Discreto inicio

Tras casi 15 minutos de sesión, el argentino está decimonoveno en la práctica libre 3 que por ahora tiene como líder a Leclerc.

11:31

Comenzó la práctica 3

Ya se puso en marcha la última sesión de entrenamientos en el GP de Brasil de Fórmula 1.

10:55

Se viene la práctica 3

En poco más de media hora, el argentino saldrá al circuito de "Interlagos" para terminar de poner a punto su Alpine antes de la clasificación.