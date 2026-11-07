Franco Colapinto terminó 14º en la práctica libre 3 en el GP de Brasil
A las 15 será la clasificación. Y mañana, a las 14, la carrera.
El piloto argentino Franco Colapinto, que representa a la escudería Alpine en la Fórmula 1, terminó en el decimocuarto puesto de la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos.
En una carrera que considera local por la corta distancia a su país natal, el argentino cerró su mejor vuelta con un tiempo de 1:12.925, a 1.303 segundos del recordó de la sesión, marcado por el Red Bull de Max Verstappen.
Max Verstappen fue el más veloz a bordo de su Red Bull Racing con un tiempo de 1:11.622 que le permitió ser más veloz que Andrea Kimi Antonelli (1:11.647) y Lando Norris (1:11.753).
Lance Stroll (7 vueltas) y Lewis Hamilton (7 vueltas) tuvieron problemas mecánicos en sus respectivos monoplazas y no pudieron completar la sesión.
La clasificación de la vigésima fecha de la F1 comenzará a las 15 de este sábado, mientras que la carrera dará inicio mañana domingo, a las 14.
El vivo
12:24
Un poco mejor Gasly
Pierre Gasly es superior al tiempo de su compañero: marca 1:12.644 y aparece 11°. Fue 0.281 más veloz que Colapinto
12:23
Ahora, 14º
Colapinto detiene el reloj en 1:12.925 con las blandas, ubicándose decimocuarto, tres décimas por detrás de Gasly.
12:21
A pista...
El argentino vuelve a abandonar el box y dirigirse a la pista, con las ruedas blandas y buscando su mejor tiempo, a 9 minutos del final del entrenamiento.
12:16
Adentro
Colapinto ya concluyó las vueltas de simulacro de carrera y volvió al box, mientras el resto de la grilla desempolva las ruedas blandas.
12:13
Se va cerrando
Colapinto sigue en pista con gomas medias a 20 minutos del final. Registró en su último giro un tiempo de 1:14.492 y ya suma 18 vueltas en la tanda (es el segundo piloto con más giros detrás de Checo Pérez que acumuló 22 en Cadillac).
12:08
Colapinto cae al 16º lugar
El argentino está a casi un segundo del top 10.
12.05
Buen regreso
Pierre Gasly reaparece en pista con neumáticos medios y mejora su tiempo con 1:13.685
12:01
A la pista nuevamente
Franco Colapinto otra vez en pista gira con neumáticos medios usados y marca un tiempo de 1:14.380 en su último registro.
11:55
Solo tres
Sólo tres pilotos en pista en estos momentos: Pierre Gasly gira con gomas medias usadas en 1:14.021.
11:52
Vuela Kimi
El más rápido hasta acá es Andrea Kimi Antonelli con 1:12.214 como mejor vuelta con gomas medias
11:49
Sube Colapinto
El argentino giró en 1:14,023 y se puso decimoquinto, a poco menos de dos segundos del líder Antonelli.
11:43
Discreto inicio
Tras casi 15 minutos de sesión, el argentino está decimonoveno en la práctica libre 3 que por ahora tiene como líder a Leclerc.
11:31
Comenzó la práctica 3
Ya se puso en marcha la última sesión de entrenamientos en el GP de Brasil de Fórmula 1.
10:55
Se viene la práctica 3
En poco más de media hora, el argentino saldrá al circuito de "Interlagos" para terminar de poner a punto su Alpine antes de la clasificación.