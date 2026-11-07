Sudáfrica e Irlanda quedaron arriba en el Nations Championship

Damian de Allende (Sudáfrica) ataca a Paolo Garbisi (10) y a Lorenzo Canone de Italia. Foto: @Springboks.

Luego de la derrota de Los Pumas ante Irlanda por 42-12 el viernes, en Dublín, el Nations Championship disputa este sábado el grueso de su programación, correspondiente a la segunda fase.

Hoy por la mañana -en horario de nuestro país- Sudáfrica pasó sin sobresaltos a Italia (66-7) en Turín, donde ya al cabo de la primera etapa se impuso 45-0.

Los tries del ganador fueron de Sacha Feinberg-Mngomezulu (8m.), Morne van der Berg (15m.), Malcolm Marx (19m. y 31m.), Siya Kolisi (22m.), Damian Willemse (24m.), Wilco Louw (49m.), Paul de Villiers (72m.) y Ethan Hooker (80m.). Por su parte Feinberg-Mngomezulu metió las nueve conversiones, para un total de 18 puntos.

El try italiano lo apoyó el segunda línea Federico Ruzza (61m.) y lo convirtió Paolo Garbisi.

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Los Springboks lideran las posiciones del Hemisferio Sur en condición de invictos luego de cuatro presentaciones, mientras que dirigido por el argentino Gonzalo Quesada marchan último y sin éxitos en el Hemisferio Norte.

En segundo turno este sábado Nueva Zelanda se prendió en la punta del grupo Sur tras superar a Escocia por 43-21. Comparte el primer lugar con Sudáfrica, aunque con menor diferencia de puntos (+73, contra +140 de los sudafricanos).

En los All Blacks hubo tries de Wallace Sititi (3m.), Ethan de Groot (15m.), Peter Lakai (19m.), Beauden Barrett (30m. y 50m.), Josh Moorby (48m.) y Asafo Aumua (67m.).

El XV del cardo apoyó con hat trick de Ewan Ashman (7m., 25m. y 37m.). Finn Russell metió las tres conversiones.

Después de este partido Gales superó a Japón por 28 a 21, en un partido parejo que al cabo del primer tiempo terminó con victoria parcial galesa por 21-14.

Los tries locales fueron de Archie Griffin (3m.), Josh Adams (27m. y 68m.) y Louis Rees-Zammit (37m.). Conversiones de Sam Costelow (3) y Dan Edwards (1).

Las conquistas del XV japonés fueron de Ben Gunter (10m.), Warner Dearns (31m.) y Kenta Fukuda (75m.). Las conversiones de Naoto Saito (2) y Shinya Komura (1).

En último turno jugarán, desde las 17, Francia-Fiji. Mañana, Inglaterra-Australia a las 12.