Copa País: el seleccionado de la Liga del Sur va por el pase a la final

Con la ilusión de llegar a la gran final de la Copa País, el seleccionado de la Liga del Sur se presentará esta tarde en San Nicolás.

Desde las 16, el combinado que conduce Nicolás Ballestero se medirá ante su par santafesino de San Jorge.

César Castro, de Villa Constitución, será el encargado de impartir justicia.

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El partido irá en el Estadio Único de San Nicolás, inaugurado el 19 de octubre de 2019 y tiene una capacidad de 25.000 espectadores.

En caso de empate en los 90 minutos, se ejecutarán penales.

El elenco de nuestro medio viene de eliminar a la Liga Sureña y a la Liga de Trelew.

Los que viajaron:

--Arqueros: Mirko Rojas, Genaro Gigliotti y Lautaro Andersen.

--Defensores: Sebastián Leguiza, Agustín Calamante, Mateo Silenzi, Jonathan Ramírez, Baltazar Gómez y Juan Ignacio Muñoz.

--Mediocampistas: Giovanni Giamberardino, Donato Angelini, Diego Ocampo, Franco Fraysse, Tiziano Casagñe y Joaquín Pallalef.

--Delanteros Federico Pinedo, Alexis Vega, Agustín Grippaudo, Santiago Llanos y Nahuel Colmenares.

El ganador de esta llave se medirá con el vencedor del choque entre la Liga Catamarqueña y la Liga Angaco/Albardón (San Juan), que se medirán hoy en La Roja, a las 18.