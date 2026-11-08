Se viene la etapa decisiva en el fútbol de la Liga del Sur

La temporada 2026 del fútbol liguista ingresa en la recta final y con ella llegarán las emociones. Desde el próximo fin de semana, comenzarán a jugarse los playoffs el certamen Clausura.

Además, tras un campeonato sumamente parejo en la fase regular, La Armonía y Sporting se medirán a suerte y verdad con el objetivo de evitar e descenso directo al Promocional.

En la elite

Huracán –que ya tiene en el bolsillo el certamen Apertura y está a dos partidos de lograr el bicampeonato-- recibirá en el Bruno Lentini a Libertad, que ingresó por el ventiluz al playoffs.

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Casualmente, el elenco de Villa Rosas fue uno de los pocos que pudo vencer al Globo en la temporada.

El conjunto que comanda Mauro Brunelli está invicto en el segundo semestre del año y apenas recibió un gol (Jonathan Font, de Sporting) desde que comenzó a jugar en el sintético del Bruno Lentini.

El campeón defensor sólo cayó ante el equipo de Villa Rosas (3-1 como visitante), ante Bella Vista (2-0 en la Loma) y ante Liniers (1-0 en la final extra disputada en cancha de Sansinena).

Libertad –tras la llegada de Fabián Ehulech a la dirección técnica en reemplazo de Daniel Correa-- reaccionó a tiempo y se ganó su lugar en esta importante instancia.

Se enfrentaron cuatro veces en el año. Libertad ganó el primero en casa 3 a 1, luego Huracán se impuso 3-1 como local, posteriormente empataron sin goles en el Manuel Manzano y el Globo cerró con éxito en el Bule por 1 a 0.

El cotejo iría el viernes, a la noche, en el Bruno Lentini.

El otro choque lo protagonizarán San Francisco y Bella Vista en el Gustavo Novoa.

El “Santo” de los milagros, se salvó de todo en la última jornada gracias a una victoria agónica ante Liniers por 1 a 0, mientras que el Gallego mostró cierta irregularidad a lo largo de la temporada, aunque terminó segundo en la general, sólo por detrás de Huracán.

Los conducidos por Julio Román elevaron la vara en el segundo tramo del año y ahora van por jugar, al menos, la final del playoffs.

Federico Pinedo -expulsado ante el chivo-- será una baja sensible en el conjunto de Villa Italia.

Por su parte, Bella Vista nunca pudo sostener los buenos pasajes de fútbol, aunque otra vez se metió entre los cuatro mejores.

En el Apertura, el albiverde ganó 3 a 1 en la Loma y luego el Sanfra se impuso 2 a 1 en el Novoa.

Ya en el Clausura, el celeste ganó de visitante 2 a 1 y empataron 1 a 1 en la revancha.

El cotejo se jugaría el domingo, a las 16, en el Gustavo Novoa.

Mucho en juego

La Armonía y Sporting protagonizará un cotejo que nadie quiere jugar. Ambos compartieron la última posición en la tabla anual y tendrán que enfrentarse en cancha neutral con el objetivo de no perder el sitial de privilegio.

El partido se jugará en escenario neutral --en cancha de Liniers, el domingo, a las 16-- y en caso de empate en los 90 minutos se ejecutarán penales.

En el año jugaron cuatro veces. En primer cotejo en el Mendizábal lo ganó el velezano 2 a 1, luego repitió el equipo de Fito Cuello (3-1); ya en el Clausura ganó Sporting en casa 2 a 0 y, finalmente, ganó La Armonía 1a 0.

El que sortee esta instancia, deberá esperar para jugar la Promoción.

En el Promo

Olimpo –el mejor de la fase regular-- chocará ante Comerial, que terminó cuarto, en el Carminatti. Probablemente sábado, a las 16.

El aurinegro de Marco González, que no se había metido en playoff en el Apertura-- no dejó dudas y aseguró el 1 mucho antes del cierre.

Por su parte, la escuadra que comanda el debutante Martín Gatti ganó el Apertura y tiene, como mínimo, asegurada la final anual.

Recién en la jornada 14 aseguró su presencia entre los cuatro mejores.

Los dos primeros partidos del año los ganó el portuario (1-0 de local y 2-1 de visitante), mientras que en el Clausura empataron 1-1 en White y goleó el aurinegro 4 a 0 en su cancha.

Además, Tiro Federal (2º) será anfitrión de Rosario Puerto Belgrano (3º) en el Onofre Pirrone. Se jugaría el sábado, a las 16.

El aurivioleta fue el mejor del año en la sumatoria de puntos, tuvo el mejor ataque (52 goles) y la mejor defensa (apenas 19 goles en contra).

En caso de que Comercial gané también el segundo tramo y ascienda, Tiro será quien juegue la Promoción ante La Armonía o Sporting.

En tanto, Rosario tuvo muchos inconvenientes económicos, sobre todo a partir de la exagera sanción de su cancha. Se alejó el DT Marcelo Katz en el tramo decisivo y, anteriormente, perdió varios elementos.

En el Apertura, Tiro ganó los dos partidos, 2 a 0 de local y 3 a 0 de visitante. Luego, empataron 1-1 los dos restantes cotejos.