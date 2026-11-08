Ajedrez: Huracán fue campeón general de la XXI Copa Cultura AFA disputada en Villa Mitre

Huracán tuvo una destacada participación en la XXI edición de la Copa Cultura AFA de ajedrez, disputada en las instalaciones del Club Villa Mitre de Bahía Blanca, donde presentó tres equipos en distintas categorías y terminó coronándose campeón general del certamen.

La delegación del Globo demostró un gran nivel competitivo y un destacado desempeño colectivo, lo que le permitió sumar los puntos necesarios para quedarse con el máximo reconocimiento de la competencia. Con un campeonato en la Liga Reserva, un tercer puesto en la Liga Superior y un sexto lugar en la categoría Sub-18, la institución se quedó con la Copa en la clasificación general.

En la Liga Superior, el campeonato quedó en manos de J.J. Urquiza (integrado por el Maestro FIDE David Gómez, el Candidato a Maestro Carlos Godoy y Emiliano Cuberli), seguido por Nueva Chicago (conformado por el Maestro FIDE Juan Cruz Arias, el Candidato a Maestro Juan Carlos Arias y Mauro Colantonio) en el segundo lugar.

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Por su parte el equipo de Huracán —conformado en esta oportunidad por jugadores bahienses e integrado por Andrés de Leo, el Maestro Nacional Gerardo Santopietro, Abel Weinmeister y Juan Ignacio Rossetti como suplente— consiguió un meritorio tercer puesto, completando una muy buena actuación frente a importantes rivales.

Por otro lado, la Liga Reserva fue una de las grandes alegrías de la jornada para el Globo. El conjunto conformado por Fabián Pierucci, Cristian Bustos y Enzo Álvarez fue campeón de su categoría, alcanzando el primer puesto de un podio que completaron Rosario Puerto Belgrano (integrado por Lucas Cabral, Javier Kletzel y Alesandro Sposato) en el segundo lugar, y Mundial Fútbol Club de Bahía Blanca (compuesto por Cristian Gavilanes, Diego González y Lucas Bahía) en la tercera posición.

En la Liga Sub 18 el título quedó en manos de Leandro N. Alem de Coronel Pringles (integrado por Benjamín Ortman, Blas Larsen y Martín Maradeo), seguido por Lanús "A" (conformado por Facundo Bringas, Iván Scheison y Kevin Massucco) en la segunda posición, y Belgrano de Córdoba (compuesto por Ismael Quinteros, Camila Ferrin y Santino Franco) en el tercer lugar.

En esta exigente categoría, los jóvenes Santiago Ramírez Loffredo, Sabino Ramírez Loffredo y Emma Amaducci representaron a Huracán. Este combinado, también integrado por ajedrecistas bahienses, compitió con una gran entrega y logró el 6º puesto, sumando una valiosa participación para el equipo.

La combinación de todos estos resultados permitió que Huracán se consagrara campeón general de la XXI Copa Cultura AFA, coronando una jornada inolvidable para la institución y sus representantes. Desde la delegación destacaron especialmente el acompañamiento y la oportunidad brindada por Leandro Moreno y Lucas Bellini, quienes fueron los impulsores fundamentales de esta iniciativa y facilitaron que los equipos representaran al Huracán en esta competencia.