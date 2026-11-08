El blooper de Norris que casi arruina el podio y la sinceridad de Colapinto: "Hicimos lo que pudimos"

Franco Colapinto analizó su tarea en el Gran Premio de Brasil, disputado esta tarde en el Autódromo de Interlagos, por la fecha 20 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El argentino llegó como largó 13°, pese a las condiciones climáticas cambiantes y a una difícil largada.

"Tuve buenas maniobras, fui al límite toda la carrera; intenté lo máximo que pude. No sé que pasó en la largada, largamos pésimo, fue la peor del año creo. No salimos para adelante, me quedé parado, perdí muchos puestos que fueron difíciles de recuperar", admitió con sinceridad el pilarense.

"Creo que hice una buena carrera cuando estuve en pista, anduve muy bien. Hicimos lo que pudimos, fue una carrera dura con circunstancia complicadas en la pista. Hicimos lo que pudimos", agregó.

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Además, cerró con un breve resumen y ya pensando en lo que viene: el Gran Premio de Las Vegas, del 19 al 21 de noviembre.

"Fue un finde complicado y lo manejamos bien, obviamente que podría haber ido mejor. Hay que entender el por qué y ver las cosas que podemos mejorar para la próxima", cerró Colapinto.

*¡Cuidado, Lando!

Lando Norris no pudo disfrutar del todo de su festejo en el podio, tras ganar el Gran Premio de Brasil.

Tras recibir la clásica botella para celebrar junto con Isack Hadjar y Max Verstappen, el británico intentó golpearla contra el piso para destapar el corcho.

Aunque no le funcionó del todo y, por suerte, nadie salió lastimado.