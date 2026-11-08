Itallia: Lucio Redivo, ovacionado por otra actuación clave para ganar

Con el casillero puntuaciòn en ascenso, Lucio Redivo viene siendo clave en el presente de Cividale, equipo que participa en la liga italiana de básquetbol de ascenso (Serie A2).

En otra actuación sobresaliente el escolta bahiense anotó ayer 38 puntos para la victoria del elenco auriazul ante Sassari por 70-67 como local, por la octava fecha.

Redivo jugó 37 minutos en los que totalizó 14 de 20 en dobles, 2-7 en triples y 4-4 en libres. Además aportó 3 rebotes.

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Con este triunfo Cividale alcanzó la mitad de tabla con registro de 4 victorias y 4 derrotas, sobre 20 participantes. El dato es que de esos cuatro partidos ganados, tres consecutivos corresponden a las últimas presentaciones. Y justamente en esos tres éxitos Redivo fue el máximo anotador de su equipo con 38, 19 y 16, respectivamente.

Con esos números el jugador formado en el club Pacífico se ubica 7º en la tabla de máximos goleadores de la liga, con promedio de 18.4 puntos por partido.

Así despidió el público de Cividale al anotador bahiense: