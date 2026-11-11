No fue una buena noche para los bahienses en la Liga Nacional

La Liga Nacional arrojó anoche dos victorias visitantes y una local.

San Martín, ahora con Diego Vadell como DT, ganó su segundo partido consecutivo y de la temporada, esta vez en Caballito ante Ferro, 87-84, metiendo un parcial de 22-5 en cinco minutos del último cuarto.

En el verde, que sumó dos triunfos en siete presentaciones, Jano Martínez anotó 3 puntos (3-4 en libres, más 0-3 en t3 y 0-2 en t2), más 4 rebotes, 3 asistencias y un recupero, en 20m57.

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Instituto, por su parte, reaccionó a tiempo, levantó una desventaja de 20 puntos en el último cuarto y derrotó en La Banda a Olímpico, 83 a 82.

De esta manera los cordobeses hicieron doblete en Santiago del Estero, porque llegaban tras ganarle a Quimsa 92-88 en tiempo suplementario, con otra gran actuación de Gastón Whelan, autor anoche de los últimos dos libres que cerraron el marcador y que, con una defensa más, a Instituto le permitió llevarse el triunfo.

En tanto que Argentino se recuperó luego de tres derrotas y volvió a festejar en el Fortín de las Morochas, venciendo a Regatas Corrientes, 79 a 69.

Los correntinos, por su parte, venían de ganarles a Racing (Chivilcoy) y ahora su registro es de 2-5.

En el remero, el bahiense Fausto Ruesga convirtió 12 puntos (1-3 en triples, 3-7 en dobles y 3-4 en libres), más 3 rebotes, en 24m24.

Debut

Hoy debuta al frente de Lanús el entrenador Silvio Santander.

El granate recibe a La Unión, desde las 20.30 y también juegan Platense-Peñarol.