Este domingo se desarrollará la 13ª Carrera de la Inclusión: detalles e inscripción

El próximo domingo 15 se desarrollará en el Parque de Mayo la 13ª edición de la ya tradicional Carrera de la Inclusión.

La misma tendrá dos modalidades: una carrera de 8 kilómetros y una caminata participativa de 2 kilómetros. Desde la organización comunicaron también que la jornada contará son stands inclusivos, sorteos y otras propuestas para compartir en comunidad.

En ese sentido, entre mañana jueves y el viernes habrá horarios especiales para anotarse y realizar el pago de la competencia, prevista para largarse a las 9 de la mañana.

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La inscripción y el pago correspondiente se podrá llevar a cabo en los siguientes puntos:

-Integrar (Perú 347): jueves y viernes, de 9 a 20, en horario corrido.

-Academia Merli (Caronti 251): jueves, de 14 a 20, y viernes, de 9 a 12 y de 14 a 20.

En tanto, el retiro de kits está previsto para el sábado, de 10 a 17, en el local de hamburguesas del Parque, con DNI y deslinde firmado. Si el kit lo retira otra persona, tiene que llevar foto del DNI del competidor y el deslinde firmado.