Con Enzo Roth, todos los bahienses que tuvieron el honor de ser olímpicos

Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

La presentación de Enzo Roth en Dakar 2026 sumó un nuevo peldaño a la rica historia de bahienses en los Juegos Olímpicos, ya sea en su versión mayor como también en la juvenil.

El jugador de básquet 3x3 fue la figura del seleccionado, que alcanzó los cuartos de final, cuando cedió ante Lituania por 21-19 (anotó 11 puntos). Previamente, colaboró en la doble victoria nacional, ante Venezuela (17-14) y Mongolia (21-10).

El recuento frío dice que ―hasta el momento― 22 atletas representaron a la ciudad a lo largo de los Juegos Olímpicos modernos, iniciando la gesta con la participación de Armando Pedro Sensini en Londres 1948.

El maratonista ocupó el 9º lugar y dio inicio a un recorrido que, para beneplácito nuestro, continúa en Dakar 2026, parece no tener fin y no está atada a ningún deporte en particular, pese a la preeminencia del atletismo y el básquetbol.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En Helsinski 1952 se dio la particularidad de que asistió el ciclista Ignacio Fernández, aunque en calidad de suplente por lo que no tuvo la posibilidad de competir.

Susana Coppo

Veinticuatro años más tarde, en la edición de Montreal 1976, fue la nadadora Susana Norma Coppo la primera mujer bahiense en “tatuarse” los anillos olímpicos.

La representante de Olimpo hizo historia al afrontar con apenas 16 años cuatro pruebas en la pileta canadiense: 100 m, 200 m, 400 m y el 4x100.

Tuvieron que pasar 20 años para que, en Atlanta 1996, Bahía amplíe su recorrido olímpico con tres nuevos apellidos: Pablo Paz, Juan Alberto Espil y Juan Carlos Candisano.

Paz, ahora, el padre de Nico

El defensor formado en Liniers cuenta con la cualidad de ser quien se colgó una medalla por primera vez: fue plateada, tras ceder la final del fútbol ante Nigeria, por 3 a 2. El escopetero escaló hasta la novena colocación con la selección de básquetbol, al margen de anotarle 27 puntos al campeón Estados Unidos. Juani, por su parte, debió retirarse de la prueba completa de equitación en una competencia en la que sufrió la lesión de su yegua, Remonta Ofensa.

Sídney 2000 volvió a poner al atletismo local en escena, con la concurrencia de Gabriel Simón (100 m) y Gustavo Aguirre (400 m).

Mientras que en Atenas 2004, la ciudad alcanzó la gloria con tres medallistas de oro: Alejandro Montecchia, Emanuel Ginóbili y Juan Ignacio Sánchez.

Aquel 28 de agosto quedó grabado a fuego en la memoria colectiva, consumada la victoria sobre Italia por 84 a 69 con Manu, Pepe y el Puma en cancha.

Todo lo que vino después fue inmenso, pese a quedar a las sombras de aquella epopeya maravillosa que es imposible vuelva a ocurrir en esta vida.

A Beijing 2008 volvió a asistir Manu (logró la medalla de bronce y fue abanderado de la delegación nacional, nada más ni nada menos) y se sumó Pablo Pietrobelli, lanzador de jabalina, quien terminó 16º.

Pancho y la gloria

Ya en Londres 2012, quien se acopló a Ginóbili fue Hernán Emilio Jasen para que la Selección de básquetbol alcance la cuarta colocación.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud (para menores de 18 años) comenzaron en 2010, aunque la primera participación bahiense llegó cuatro años más tarde: Rodrigo Eloy Gerhardt fue medallista de bronce en básquet 3x3 en Nanjing 2014.

En 2016, en tanto, Manu tuvo su despedida olímpica pero el legado continuó gracias a las participaciones del tenista Guido Pella y el rugbier Santiago Álvarez Fourcade (este último volvió a ser protagonista en Tokio, cuando Los Pumas 7s se colgaron la medalla de bronce, y en París 2024).

Buenos Aires 2018 tuvo un doble paso glorioso: Fausto Ruesga (único argentino con dos medallas doradas en una misma edición, al ganar la competencia de básquet 3x3 y el concurso de volcadas) y Agustina Roth (oro en ciclismo BMX freestyle) representaron a la ciudad.

Fausto, el señor de los anillos

En Tokio 2020, además de Álvarez Fourcade, hizo su presentación olímpica el palista Agustín Vernice, bahiense radicado en Olavarría, quien se alzó con un diploma al finalizar 8º en la prueba K1 1000.

Valentina Costa Biondi

Y si hablamos de legado y de historia, Valentina Costa Biondi estuvo a la altura al obtener, con Las Leonas, la plata en hockey sobre césped y la primera medalla para una mujer bahiense.

Catalina Turienzo con La Nueva. en París

Ya en París, la historia olímpica de Bahía Blanca sumó otro eslabón, al producirse el debut de Catalina Turienzo (vela, fórmula kite) con apenas 18 años. Allí repitieron, entonces, Vernice y Álvarez Fourcade (ambos con diploma).

Mientras que este viernes, en Dakar 2026, se sumó Enzo Roth, integrante del seleccionado nacional de básquet 3x3.

También fueron olímpicos

Quienes peinan canas y también, quienes siguen de cerca el mundo olímpico, habrán notado algunas ausencias en las líneas superiores.

Acá arriba enumeramos a los deportistas que compitieron en los Juegos Olímpicos, ya sea absolutos o de la juventud. Pero la ciudad también se vio representada por otros enviados que dejaron una huella imborrable en este universo revivido por Pierre de Coubertin hace 128 años.

Entre los más destacados podemos nombrar a Rodolfo Américo Gómez, otro de los argumentos para sostener que Bahía fue, es y será la Capital del Básquet nacional. El árbitro fue el único argentino presente en Moscú 1980 (nuestro país no asistió por adherir al boicot político) y se dio el lujo de pitar la final femenina que la URSS le ganó a Bulgaria.

Siguiendo sus pasos, Raúl Abel Chaves dirigió en Atlanta 1996 y en Sídney 2000. Y para no ser menos, la ciudad tuvo un entrenador cuatro veces olímpico: Sergio Santos Hernández condujo a la Selección en Beijing 2008, Río 2016 y Tokio 2020, mientras que fue asistente de Julio Lamas en Londres 2012.

Colo Chaves, dos veces olímpico

A Buenos Aires 2018 fueron también la entrenadora del seleccionado femenino de básquet 3x3 Laura Cors y el árbitro de golf, Ramón Cenoz. Mientras que en París 2024 estuvo Mauro de Mattía, entrenador de tiro con arco, acompañando a Damián Jajarabilla.

Asimismo, los atletas Miguel Cibelli y Perla Muñóz disputaron los Juegos Paralímpicos. El primero acudió a Barcelona 1992 en 100m y 200m llanos y la segunda, en lanzamiento de bala y disco, fue a Sídney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012.

De las ediciones para personas con capacidades diferentes también fue parte Carlos "Bocha" Arias: guía de Cibelli en 1992; con físicos y motores en 2000, técnico auxiliar en 2004 y técnico nacional en 2008, siempre ligado al atletismo.

Por consiguiente, podemos concluir que al día de la fecha fueron 28 los bahienses que realzan su historial siendo olímpicos, dentro o fuera de la cancha.

Enzo Roth, primero desde la izquierda

Uno por uno, todos los bahienses olímpicos

Armando Sensini - Atletismo | Londres 1948

Ignacio Fernández - Ciclismo | Helsinki 1952

Susana Coppo - Natación | Montreal 1976

Pablo Paz - Fútbol | Atlanta 1996

Juan Alberto Espil - Básquetbol | Atlanta 1996

Juan Candisano - Equitación | Atlanta 1996

Gustavo Aguirre - Atletismo | Sídney 2000

Gabriel Simón - Atletismo | Sídney 2000

Emanuel Ginóbili - Básquetbol | Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016

Juan Ignacio Sánchez - Básquetbol | Atenas 2004

Alejandro Montecchia - Básquetbol | Atenas 2004

Manu y Oveja, eternos

Pablo Pietrobelli - Atletismo | Beijing 2008

Hernán Jasen - Básquetbol | Londres 2012

Rodrigo Gerhardt - Básquetbol 3x3 | Nanjing 2014

Guido Pella - Tenis | Río 2016

Santiago Álvarez Fourcade - Rugby 7 | Río 2016, Tokio 2020 y París 2024

Fausto Ruesga - Básquetbol 3x3 | Buenos Aires 2018

Agustina Roth - Ciclismo | Buenos Aires 2018

Valentina Costa Biondi - Hockey | Tokio 2020

Agustín Vernice - Canotaje | Tokio 2020 y París 2024

Catalina Turienzo - Vela | París 2024

Enzo Roth - Básquetbol 3x3 | Dakar 2026