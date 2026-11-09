Sin feriado en LBB Oro: Liniers-Olimpo, seguir o despedirse, y Barrio Hospital-Independiente, a sufrir...

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Otra jornada de definiciones será este lunes, desde las 20, con el partido entre Liniers y Olimpo, que determinará el octavo clasificado a cuartos de final y, paralelamente, con el comienzo de la serie permanencia -al mejor de cinco- entre Barrio Hospital (11º) e Independiente (12º), por la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.

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En la parte alta, las llaves confirmadas de cuartos, que comenzarán el jueves 12 son: 1º) Estrella-8° (Liniers u Olimpo), 2º) Napostá-7°) L.N. Alem, 3º) Bahiense del Norte-6º) Villa Mitre y 4º) Pueyrredón-5º) Pacífico.

Mientras que Estudiantes (10º) hasta el momento es el único que se despidió de la competencia.

En el Sagasti

Liniers recibirá a Olimpo en el Hernán Sagasti, arbitraje de Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Sebastián Giannino.

El ganador de este partido clasificará octavo a los cuartos de final, cruzando con Estrella, que se adjudicó el número 1.

Para esta noche, el Chivo está completo, mientras que el aurinegro sufre la baja de Alejo Marroni (desgarrado).

Hasta el momento, se enfrentaron en cuatro oportunidades, con todos triunfos de Liniers.

El albinegro finalizó séptimo en la fase regular y cruzó en el play-in frente a L.N. Alem, cediendo 82 a 65.

El aurinegro, por su parte, se ubicó noveno y en la misma instancia superó a Estudiantes (10º), ganando 84 a 77.

Ambos llegan con presentes opuestos.

Mientras Liniers viene de perder los últimos cinco de seis partidos, incluídos los tres más recientes (de local con Alem: 79-78, de visita con Pueyrredón: 80-68 y de local nuevamente con Alem: 82-65), contrariamente el aurinegro lleva cuatro victorias consecutivas, ganando de visita a Villa Mitre: 79-76 (69-69), de local a Pacífico: 89-83, de visita a Barrio Hospital: 112-99 (92-92) y de local a Estudiantes: 84-77.

Esta temporada, Liniers debutó en su escenario recién en la sexta fecha, a raíz de las remodalaciones en el Sagasti, y fue con triunfo justamente ante Olimpo, 92 a 77.

También se cruzaron en la reclasificación, por lo tanto llevan cuatro enfrentamientos, todos con el mismo ganador.

Historial

Ganador Cancha

Liniers: 92-77 Liniers (fase regular primer tramo)

Liniers: 89-59 Liniers (Reclasificación)

Liniers: 96-86 Olimpo (Reclasificación)

Liniers: 76-75 Olimpo (fase regular segundo tramo)

Permanencia

Barrio Hospital-Independiente ponen en marcha la serie por la permanencia, al mejor de cinco, desde las 20 en La Curtiembre, arbitraje de Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Juan Agustín Matías.

El perdedor de la serie descenderá de categoría y el vencedor jugará la promoción ante San Lorenzo o Altense, quien no ascienda directo de la LBB Plata.

Esta noche y por lo que resta del torneo, el local no tendrá a Tomás Bussetti, mientras que la visita hoy se presenta sin Matías Ponzoni, con un cuadro febril desde hace algunos días, sumándose a la baja de Luciano Figueroa, como hace tiempo.

Jugaron dos partidos en la actual temporada, con triunfos de Barrio, 94-75, de local y 90-84, de visitante.

Justamente ese último partido, en la penúltima fecha, fue la última victoria de Barrio Hospital. En tanto que Independiente lleva cuatro derrotas en fila, tras sorprender de visitante a Napostá, 97 a 88.

Barrio Hospital sumó en el primer tramo 3 victorias y 8 derrotas, mientras que en el segundo terminó con 2 triunfos y 9 caídas. En ambos se ubicó 11º.

Independiente, por su parte, tuvo el mismo récord en los dos tramos, 2-9, ubicándose 12º.

En la segunda parte, Barrio promedió 82,2 puntos a favor y 89,6 en contra. El viola, en tanto, anotó a razón de 74,5 por juego y recibió 86,5.