Liga Argentina: hoy y mañana Villa Mitre repite ciudad y estadio, sólo cambia de rival

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Villa Mitre afronta su primer desafío fuera de Bahía, visitando esta noche a Unión y mañana a Quilmes, ambos en Mar del Plata.

Los dos partidos los disputará en el estadio José Martínez, que pertenece a Quilmes y donde también hace de local Unión.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El juego de hoy comienza a las 21.30, lo dirigen Alejandro Trías y Franco Anselmo, con televisación de DeporTV.

El tricolor es el único invicto de la Conferencia Sur y, también, el que menos partidos disputó junto con Racing.

En su primera presentación derrotó a Pico, con mucho esfuerzo, 56 a 52, y el último jueves, frente a Deportivo Norte (Armstrong) se impuso con total autoridad: 90 a 55.

Los locales esta noche tendrán flamante técnico, porque Bautista Mendiola, quien era asistente hasta el partido anterior, asumió en reemplazo de Juan Aquino, que renunció al cargo, argumentando un desgaste importante, "primero por la tardanza en confirmar la participación, y segundo porque Unión es un club donde todo se hace a pulmón".

El equipo marplatense pateó el tablero sumando esta temporada a Juane De la Fuente quien, frustrada la posibilidad de sumarse al básquetbol brasileño, permaneció en su ciudad y saltó de Quilmes -su club- al celeste.

En tanto, más allá de tener una fecha libre, Unión espera por el base panameño Guillermo Navarro, quien se encuentra disputando los playoffs con Municipal Puente Alto de Chile.

Hasta el momento el celeste cosechó una victoria (de local ante Central Entrerriano, 71-53) y tres derrotas (frente a River, de local, 83-74; con Centenario, 90-63 y contra Norte, 63-55, ambos de visita).

Su producción ofensiva fue de mayor a menor: 74, 71, 63 y 55.

Después de esta doble salida, la Villa recién volverá a jugar el miércoles 25, de local y ante Gimnasia, previo a una gira de tres partidos.

El plantel

Los jugadores de Villa Mitre que hoy tendrá a disposición el entrenador Sebastián Ginóbili: Nº4) Ignacio Alem, Nº5) Segundo Alimenti, Nº6) Emiliano Sombra, Nº7) Manuel Iglesias, Nº8) Javier Bollo, Nº9) Alejo Blanco, Nº10) Federico Harina, Nº11) Jahsim Floyd, Nº12) Bautista Iguacel, Nº14) Álvaro Yarza y Nº16) Lionel Gómez Lepez.

Anoche y hoy

Por la Conferencia Sur, Central Entrerriano superó anoche a Regatas (SN), 85 a 74 y Rocamora a Provincial (10 puntos y 5 rebotes de Gonzalo Torres), 84 a 72.

Esta noche, Racing recibirá a Pico, desde las 20.30.