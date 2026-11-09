Sportiva y el título 2026: las historias detrás de una consagración

La gloria en un instante: la palomita de Pedro Zorzano (Sportiva) que no puede impedir Franco Rodríguez Reinoso. Fotos: gentileza Lucas Currá.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

El que espera tiene premio. Ese fue el lema para Pedro Zorzano en la jugada final: aguardó pacientemente frente a la hache de Universitario el momento exacto en que la pelota llegaría para una definición segura, conducente a victoria y coronación.

Con una palomita que fue todo un simbolo del poder de try que tuvieron los backs del Blanco a lo largo de la temporada, el sábado Zorzano le puso el moño al segundo campeonato de Las Palomas en el Regional Pampeano A de rugby. Para verlo una y otra vez:

"En un momento se nos vinieron y estuvo complicado. Pero en las últimas jugadas (del tiempo regular) empezamos a repuntar y a meterle con los forwards", dijo Pedro Zorzano a modo de resumen sobre la final que Sportiva le ganó a Universitario de Mar del Plata.

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El centro, máximo tryman del equipo, también recordó la secuencia final que derivó en el try definitorio para el desempate (21) por sistema de "muerte súbita" (26-21).

"En la última jugada nuestros forwards se sacaron chispas y fue gracias a ellos que quedamos ahí nomás (del ingoal rival). Después se abrió el lugar porque Mateo (Köhler) la pidió y se fueron para el try en la punta y quedó el espacio libre", señaló "Zorza".

Integrantes de "La 34" abrazan a Joaquín Giménez, uno de los juveniles que subió este año a Primera y ya es campeón del TRP A. Foto superior: Francisco Cantalejos recibe el trofeo en manos de Marcelo Gilardi, presidente de la URMdP. Acompaña Oscar Doria, titular de la URS.

Los que repitieron

El plantel que disputó la final 2026 contó con algunos jugadores que también disputaron el duelo decisivo de la edición 2019, cuando Sociedad Sportiva ganó su primer TRP A.

Son ellos los pilares Ignacio Lance e Iñaki Azcoitía, el capitán y segunda línea Francisco Cantalejos, el tercera línea Tomás Inchausti y el apertura Tomás Bermúdez Caneparis.

Por otra parte, si bien el sábado no formó parte de los 23, también jugó este año algunos partidos del regional con el equipo de Primera el apertura Manuel Santos, titular en la final 2019.

"Estoy muy contento y agradecido de haber podido ser parte de los dos campeonatos. Son momentos únicos, de esos que te quedan grabados para toda la vida. Si tengo que marcar una diferencia, en lo personal me tocó vivirlos desde dos roles distintos. En el primero siendo mas joven, mientras que en este me tocó ser uno de los más experimentados y cumplir un rol de relevo. Lo asumí con muchísima seriedad y responsabilidad, sabiendo que los que entrábamos desde el banco teníamos que estar preparados para definir el partido.", dijo Tomás Inchausti (foto inferior).

"Y en lo grupal, siento que este campeonato nos lo merecíamos incluso más que el anterior. Venimos haciendo un esfuerzo enorme desde hace varios años, trabajando mucho y construyendo un grupo humano increíble. Tenemos un grupazo, dentro y fuera de la cancha. Y muchisima gente en el club laburando para que nosotros los podamos repsentar de la mejor manera. Yo creo que eso fue fundamental para conseguirlo, ademas de jugar un muy buen rugby", agregó el octavo, una de las referencias del pack en la defensa.

"Teníamos que coronar este gran año con un campeonato. No siempre se tiene la oportunidad de vivir algo así, y mucho menos de compartirlo con este grupo y con toda la gente que nos fue a bancar. Por eso creo que este título tiene un sabor muy especial", concluyó Inchausti.

El que más jugó

El medio scrum Rafael Larrañaga Astibia fue el jugador del plantel Blanco con más presencias a lo largo de la temporada 2026, con 33 partidos disputados. Lo sigue Francisco Cantalejos con 29.

Los tryman de la final: abajo Patricio Cantalejos (aportó el primero en la final) y arriba Facundo Ferrandez, autor del segundo para el 14-7 a los 35m.

Los "distintos"

Como ya informamos, el historial de campeones del Regional Pampeano es dominado por Mar del Plata Club (10 títulos) y Sporting (5), seguidos por Sociedad Sportiva (2).

En las ediciones que el torneo tuvo final, sólo otros dos clubes instalaron sus nombres en el duelo decisivo: Sociedad Sportiva (3 veces, 2 títulos) y Los Cardos de Tandil, que en 2010 cayó ante Sporting 17-16, partido que contó con el arbitraje de Diego Samuel, hoy head coach de Las Palomas.

Doria: "Impresionante"

Oscar Doria, presidente de la Unión de Rugby del Sur, fue uno de los dirigentes del rugby bahiense presentes en la final, estuvo presente en la final junto con Luis María Medusy dejó su impresión sobre la faceta organizativa del evento desarrollado en las instalaciones del club Universitario de Mar del Plata.

"Buenísimo el campeonato de Sportiva y buenísima la fiesta que se armó acá en Universitario de Mar del Plata. Tribunas llenas, mucho respeto, muy bien presentado el club y muy bien atendidos por la gente de Universitario y de la Unión de Rugby de Mar del Plata. Impresionante la cantidad de gente del club (Sportiva) que fue a Mardel, familias enteras, muchas gente. Muy lindo", dijo Doria.

Arriba: Santiago Bancora controla al rival, al que también le llega Iñaki Azcoitía. Abajo, consagración y festejo.

Campeón con KM

Uno de los temas que surgió durante la temporada de Sociedad Sportiva fueron los kilómetros recorridos para afrontar los distintos compromisos que demandaron el Regional Pampeano y el Torneo del Interior B, más una salida a Santa Rosa en el Oficial Oro (no viajó en el Norpatagónico).

En el caso del regional la comparación siempre es desfavorable en relación a los clubes marplatenses, que en un torneo a dos ruedas de 8 equipos (seis de La Feliz), sólo viajan dos veces en la temporada: a Tandil y a nuestra ciudad.

La cuenta da 16.823 kilómetros recorridos, lo que hace en comparación a haber recorrido el territorio nacional poco más de 4 veces, tomando como referencias los puntos extremos Ushuaia al sur y la localidad El Angosto en el extremo de Jujuy. La observación es que este trazado imaginario se hizo en línea recta, medición comunmente conocida como "en línea de pájaro".

"Los tres grandes"

En su rol de director deportivo de Sociedad Sportiva, la mirada de Ignacio Bermúdez tiene esa visión periférica que permite poner en contexto el camino recorrido y los éxitos alcanzados.

"Tal vez suene pretensioso o soberbio, pero esto es Sociedad Sportiva y hay que ganar y ganar. Y logramos eso: desde los '90 para acá, es ganar. Con el Colo Bellingeri y Garnacha Podestá, mánager del plantel superior, volvimos a recordar cuando en 2010, en un día que caía aguanieve en Mar del Plata, ganamos en Jockey de Mar del Plata, un club que ya no juega más el regional. Ese día, con el Ruso Pietrelli recién subido a primera y jugando como medio scrum, ganamos y salvamos la categoría. De lo contrario, nos íbamos al Pampeano B", recordó Bermúdez, en relación al triunfo 16-6 ante Jockey en 2010. Año en que Las Palomas tuvieron su peor campaña en el regional con 2 victorias en 9 partidos. Pero un resultado que, sumado al éxito de local en la última fecha contra Pueyrredón (27-17), les permitió finalizar 8º, dejando abajo en la tabla a Pueyrredón (9º) y a Jockey (10º).

Festejos a poco del final y una postal con la remera del campeón 2026.

"A partir de ahí comenzamos a construir lo que es hoy Sportiva. En 2011 ya nos metimos en semifinales, jugamos Torneo del Interior, en 2012 jugamos nuestra primea final regional y luego nunca más bajamos del 4º puesto. Jugando mejor o peor, pero empezamos a ser lo que te dicen en Mar del Plata: `Los tres grandes´. Que son Sporting, Mar del Plata y nosotros. Te dicen que para meterte en las semis tenés que ganarle a alguno de los tres grandes. Y para cualquiera de los equipos de allá, venir a La Carrindanga es como ir a Vietnam con una gomera", agregó.

¿Final vs. Neuquén RC?

Todavía está pendiente la definción del otro regional, el Norpatagónico, entre clubes de la unión bahiense y de Alto Valle.

Sociedad Sportiva y Neuquén RC ganaron invictos sus respectivas zonas (3-0) y quedó pendiente la final, después que no se jugaran las semifinales

En caso de concretarse será en La Carrindanga.