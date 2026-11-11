Senior liguista: se cerró la fase regular y se vienen los playoffs

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El clásico de White será uno de los partidos de octavos de final.

Con todo definido, se cerró la fase regular del Torneo Cristian Bérgamo del fútbol Senior de la Liga del Sur.

Libertad y Pacífico de Cabildo se clasificaron directamente a semifinales.

Resultados de la 9ª fecha: Pacífico BB 2 (Maximiliano Delaudo --2--), San Francisco 1 (Víctor Martínez); Pacífico de Cabildo 2 (Santiago Martín y Esteban Angelini), Tiro Federal 1 (Juan José Dietz); Sansinena 4 (Emiliano Jofré --2--, Nicolás Martín y Sebastián Weidele), Huracán 0 y Libertad 3 (Mariano Orsi, César Pascal y Darío Dieser), Comercial 2 (Daniel Durán y Norberto Turiel).

Bella Vista le ganó los puntos a Sporting por no presentación.

Los cruces

La tabla

Los artilleros