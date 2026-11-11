Huracán, domingo a las 20 por el Regional Amateur: “Es difícil, pero no imposible”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Golpe al mentón, tres goles en contra y un jugador menos (fue expulsado Fabián Dauwalder) durante todo el segundo tiempo.

Huracán no sacó nada positivo de su excursión a General Pico; perdió sin atenuantes ante Ferro, un equipo potenciado con jugadores del Federal A y el de mayor volumen futbolístico de los que le tocó enfrentar al “Globito” en este espinoso camino al ascenso en el Regional Amateur.

El cotejo correspondió a la ida de la semifinal de la Región Bonaerense Pampeana Sur y la revancha irá este domingo, a las 20, en el sintético del bulevar.

“Es un rival difícil pero no imposible, de los mejores equipos que enfrentamos; y en líneas generales debo admitir que perdimos bien”, fue el análisis preliminar del DT huracánense Mauro Brunelli, en la antesala de un partido donde el conjunto whitense está obligado a ganar por 4 goles para clasificar y por 3 para forzar la definición por penales.

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“Allá se dio un partido casi de ida y vuelta en el primer tiempo, donde ellos manejaron la pelota con criterio pero sin tanta profundidad. Tuvieron una clara y nosotros también en los pies de Agustín Seisdedos”, amplió el entrenador.

“Después de la expulsión y ya en el complemento fue otro partido. Arrancamos bien parados los primeros minutos, hasta que nos convirtieron el segundo gol y prácticamente nos dejaron sin chances. Ahí nos caímos, sentimos el golpe y con 10 en una cancha de dimensiones amplias mucho no pudimos hacer”, se sinceró después de repasar por tercera vez el video del 0-3 en la ciudad piquense.

--¿Qué fue lo que más te llamó la atención de Ferrro?

--Es un equipo con oficio, con buenas individualidades y que sabe qué hacer con la pelota en su poder. Si lo presionamos en su campo, podemos forzar el error en la salida y a partir de ahí generar peligro.

--¿El arbitraje?

--Muy bien (el pito fue de Richard Moyano, de Villa María, Córdoba), correcto, nada para reprochar. Ferro es un gran equipo, aunque podemos revertir el resultado porque sabemos lo que es jugar bajo presión, ya lo hemos demostrado más de una vez.