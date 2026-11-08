Torneo Regional: Huracán perdió 3 a 0 ante Ferro en Pico y tendrá que buscar la épica en el Bule

Huracán de Ingeniero White sufrió una dura derrota esta noche ante Ferro de General Pico, por el partido de ida de las semifinales del Torneo Regional Amateur.

El Globo cayó por 3 a 0 como visitante y deberá buscar la épica en la revancha, revirtiendo la llave en el Bule el próximo domingo.

Los goles de los pampeanos los anotaron Mariano Meynier, a los 3 minutos, Nicolás Genés, a los 51, y Joel Piccinini, a los 68.

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En el equipo de nuestra ciudad vio la roja Fabián Dauwalder, a los 40 minutos.

El equipo dirigido por Mauro Brunelli formó con Matías Salvarezza; Matías Mayo, Facundo Reynoso, Facundo Aguirre, Leonel Navarro; Dauwalder, Héctor Zabala, Walter Linares, Tomás Segovia; Agustín Seisdedos y Brian Scalco.

Luego ingresaron Antonio Andragnez, Gianfranco Rossi, Iván Agudiak y Julián Pérez.

La revancha se disputará el próximo domingo en el Bruno Lentini.

Por la otra semifinal, Racing de Olavarría y Deportivo Norte de Mar del Plata por 1 a 1.

La visita comenzó ganando con gol de Enzo Astiz, de penal, a los 33 minutos.

Mientras que para el equipo olavarriense marcó Matías Ordozgoiti, a los 76.

El árbitro Enzo Gutiérrez expulsó a Santiago Izaguirre (Racing), a los 62 minutos.