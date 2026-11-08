San Lorenzo no le dio posibilidades a Sportivo y se metió en otra final de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

San Lorenzo superó cómodamente a Sportivo Bahiense, 91 a 57, se quedó con la serie semifinal (2-1) del segundo tramo y es finalista de la segunda parte (espera al ganador de Altense-9 de Julio, que están jugando ahora), correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata.

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De esta manera el naranja tendrá dos chances de ascenso, considerando que, en caso de perder la próxima instancia, disputará la final extra por haberse adjudicado el primer tramo.

Esta noche el naranja tuvo un rendimiento de altísimo vuelo, estableciendo diferencias desde el arranque (23-8 el cuarto inicial) y antes del final de la primera mitad estaba 23 arriba, cerrando el primer tiempo 49-29, con 12 puntos clave de Matías Martínez (4-5 en triples).

Una gran defensa del local limitó al tricolor, por lo tanto no sólo pudo sostener la diferencia, sino que la amplió con el correr del partido, incluyendo producciones individuales parejas y de muy buen nivel.

Entre los más destacados estuvieron Joaquín Coria, con 11 puntos (4-7 en dobles y 3-5 en libres), más 16 rebotes; Fermín Mariezcurrena aportó 16 puntos (7-9 en dobles y 2-2 en libres) ; Juani De Pástena sumó 11 puntos y 6 rebotes y y Juan Pablo Fuentes, 11 puntos (3-5 en triples).

La síntesis:

San Lorenzo (91): R. Aguirre, J.P. Fuentes (11), J.I. De Pastena (11), F. Mariezcurrena (16), J. Coria (11), fi; M. Martínez (18), N. Herbik (9), L. Fernetich (8), M. Zalguizuri, R. Antonio, L. Miranda (4) y S. Seewald (3). DT: Nicolás Becchina.

Sportivo (57): J. Tuero (8), G. Martínez (6), U. Montes (2), A. Amore (12), M. Ayala (11), fi; E. Miguel, G. Stach (13), A. Barbero, T. Boubeé y S. Sosa (5). DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: San Lorenzo, 23-8; 49-29 y 74-46.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Mariano Enrique.

Serie: San Lorenzo, 2-1.