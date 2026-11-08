Reválida: mientras Olimpo espera, hubo dos triunfos locales y uno visitante en el inicio de los cuartos

Mientras Olimpo espera para medirse el jueves ante Kimberley (ver abajo), comenzaron ayer los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducente al segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

En los tres partidos disputados hasta el momento, se registró un triunfo visitante y dos locales.

Cipolletti fue el único que triunfó fuera de casa y consiguió una gran ventaja pensando en la revancha, donde tendrá ventaja deportiva.

El albinegro venció a Juventud Antoniana en Salta, por a 1 a 0, con gol del exdefensor de Sansinena, Yago Piro, a los 86 minutos.

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En Antoniana, además, el árbitro Lucas Cavallero le mostró la roja a Ignacio Sanabria (a los 20 minutos) y Facundo Abraham (82m.).

Además, en Pergamino, Douglas Haig venció a Gimnasia de Chivilcoy por 1 a 0.

El gol de rojinegro lo hizo Martín Scholotthauer, a los 47 minutos.

Dirigió el bahiense Juan Ignacio Nebbietti.

Mientras que en Santiago del Estero, Sarmiento derrotó a Alvarado de Mar del Plata, también por 1 a 0.

El gol de los bandeños lo anotó Axel Ochoa, a los 50 minutos.

En Sarmiento vio la roja Gaspar Triverio, a los 32 minutos, y en Alvarado fue expulsado Germán Cervera, a los 45m. El juez principal fue Maximiliano Silcan Jerez.

Todos estos cruces tendrán su revancha el próximo fin de semana, con ventaja deportiva para los equipos que hagan de local: Gimgnasia de Chivilcoy, Cipolletti y Alvarado.

*A la espera

Olimpo visitará a Kimberley el jueves, desde las 17, por el partido de ida.

El árbitro en La Feliz será Marcos Liuzzi.

La revancha se disputará el martes 17 en el Roberto Carminatti.