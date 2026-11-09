Ecos de la dura derrota de Huracán en Pico: “Nos topamos con un gran rival”, dijo Agustín Seisdedos

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Baño de realidad: “Nos encontramos con un rival duro, que juega bien y que respeta una idea, que aprovechó al máximo el hombre de más y 11 contra 10 marcó claras diferencias”, fue la reflexión de Agustín Seisdedos, el delantero de Huracán que, al igual que todo el plantel, llegó a Bahía en llamas tras 0-3 frente a Ferro de General Pico en el cotejo de ida de la semifinal de la Región Pampeana Bonaerense Sur del Torneo Regional Federal Amateur.

“Nos convirtieron a los 4 minutos y eso le sacó presión a ellos. Estábamos en desventaja, pero armaditos, hasta que llegó la expulsión (de Fabián Dauwalder) a los 42 minutos y terminamos el primer tiempo aguantando y sufriendo”, reconoció el revulsivo ex Liniers, uno de los socios ideales del goleador Dan Brian Scalco.

“En el segundo arrancamos mejor que ellos, pero en un remate que se desvió en Facu (Reynoso) nos metieron el segundo y de un error nuestro llegó el tercero. Nos volvimos con mucha bronca, porque al quedarnos con 10 en la fracción inicial se nos hizo todo cuesta arriba, tuvimos que correr y desgastarnos bastante en una cancha muy amplia y rápida”, confesó antes del deseo final: “Trataremos de forzar el trámite y meterle algún gol rápido, pero se puede dar vuelta el resultado; o de última ganar 3-0 para ir a los penales”.

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La amargura de Aguirre

“Un rival duro, de lo que enfrentamos hasta ahora, el más ordenado, el de mayor oficio y el que mejor nos jugó”, dijo, por su parte, el central Facundo Aguirre.

“Le dimos una mano grande en el primer gol, porque cometimos un error puntual de movimientos posicionales y la fuimos a buscar adentro. Después del 1-0 no nos patearon al arco en todo el primer tiempo. Tuvimos dos claras, pero al quedar con uno menos cambió el partido”, señaló “Facu”, masticando el “veneno” de una derrota justa pero preocupantemente holgada.

--¿Tanto sintieron el golpe?

--Salimos al complemento tratando de aguantar y contragolpear, pero a los 5 minutos no metieron el segundo cuando mejor estábamos. No siento que sean mejores que nosotros, ellos tuvieron un gran día y el nuestro fue para el olvido.

“Se puede revertir el resultado y lo vamos a salir a buscar. En frío, con uno menos le generamos bastante peligro, así que 11 contra 11 la historia será otra En nuestra cancha debemos ser protagonistas desde el pitazo inicial”.