Guido Villar volvió a las canchas tras 8 meses e Independiente del Valle gritó bicampeón

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“El fútbol te sorprende cuando menos lo esperás, me dieron el alta en la semana y me tocó ser parte de los 18 convocados el día que festejamos el título”.

Puede ser campeón mundial, pero Guido Villar nunca va a dejar de compartir sus sensaciones con su familia y la comunidad de su ciudad, porque él siempre aclara “primero Bahía y mis amigos y después el resto”.

El arquero de Villa Rosas sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior --con compromiso meniscal-- de su rodilla derecha el 26 de febrero en un amistoso ante el Inter Miami de Messi, y este domingo fue citado para el cotejo de su equipo ante Aucas, por la sexta fecha del hexagonal por el título.

El ex Olimpo estuvo en el banco de suplentes y no entró, pero fue uno de los que más festejó y abrazos le dio al trofeo que coronó a Independiente del Valle, que ya era bicampeón de la Liga Pro antes de ingresar al campo de juego, favorecido por el empate 2-2 entre entre Macará y Universidad Católica.

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Poco le importó ser campeón de antemano, porque los rayados golearon 4-2 a Aucas de visitante. Antes, los jugadores del dueño de casa le realizaron el “pasillo de honor” a los flamantes monarcas del fútbol ecuatoriano.

El argentino Mateo Carabajal, el paraguayo Carlos González y el ecuatoriano Junior Sornoza, con un doblete, desataron la celebración de los jugadores del Negriazul de Valle en el estadio del Aucas.

Independiente tenía 81 puntos, mientras que Macará, que comenzó la jornada con 66, llegó a 67 unidades. Al equipo ambateño solo le quedaban cuatro partidos, por lo que su máximo puntaje posible era de 79. De esta manera, ya no podía alcanzar al líder.

Independiente, dirigidos por Joaquín Papa, impuso su contundencia en Chillogallo y alzó su tercer título nacional tras los obtenidos en 2021 y 2025. Además, consiguió el primer bicampeonato de su historia en la LigaPro.

El campeón y el subcampeón obtuvieron además sendas plazas para la Copa Libertadores de 2027.

Después de 8 meses de recuperación, Guido Villar volvió a integrar la convocatoria de Independiente del Valle, en una jornada especial para el arquero bahiense.

Emocionado, Guido manifestó: “Esperaba un final de año así, jugando o festejando; la recuperación tras la operación fue muy larga y, un poco, la sufrí, no puedo decir que no. Mi familia y los bahienses que me siguen y se preocupan por cómo me va fueron el sostén para no bajar los brazos”.

Y exclamó con fe: “Ahora que ascienda Olimpo”.

El próximo 2 de diciembre Independiente del valle jugará contra Universidad Católica por el título de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional de aquel país.

