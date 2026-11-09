“Nos sobran los motivos”: el curioso video que subió Rosario Central por el festejo antes de tiempo

Rosario Central publicó un curioso video en sus redes sociales para justificarse luego del festejo antes de tiempo en la definición por el título de Campeón de Liga que se volvió viral a nivel mundial y aprovechó para chicanear a Newell´s, su clásico rival: "Nos sobran los motivos".

Todo comenzó el último sábado, cuando el "Canalla" estuvo a segundos de consagrarse como Campeón de Liga, pero un gol del ecuatoriano Enner Valencia ante Defensa y Justicia le dio el título a Boca.

Sin embargo, en Rosario miles de personas en la tribuna comenzaron a festejar desaforadamente junto a los jugadores al pensar que se había anulado el gol y que habían ganado por primera vez en 39 años un título de liga dentro de la cancha (en el 2025 se inventó el título cuando ya había finalizado la actividad correspondiente a la tabla anual).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Esta situación se terminó convirtiendo en un meme que recorrió el mundo y Rosario Central no se quedó de brazos cruzados.

Este lunes el club rosarino publicó un video con las celebraciones con varias imágenes del título que inventó la AFA para consagrarlos como Campeón de Liga el año pasado, de los triunfos contra Newell´s en los últimos clásicos y de la Supercopa Internacional, en la que vencieron a Estudiantes de La Plata.

Finalmente, en el cierre del video se puede leer: "Nos sobran los motivos para festejar. Otros festejan por nada", junto a la celebración de los jugadores de Newell´s que se difundió en redes sociales cuando se supo que Rosario Central no pudo ser campeón. (NA)