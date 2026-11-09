Va por la quíntuple corona: así continúa el calendario de Boca

Leandro Paredes, el capitán que quiere ganar todo con Boca. Foto: NA.

Boca consiguió el primero de sus objetivos este domingo al quedarse con el título de Campeón de Liga en una apasionante definición gracias al gol agónico del ecuatoriano Enner Valencia.

De esta manera, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se mantienen en carrera de cara a su objetivo de conseguir la quíntuple corona para cerrar un 2026 inolvidable con las posibles conquistas del Torneo Clausura, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones.

El próximo desafío de Boca será este sábado, cuando se enfrente con Banfield a partir de las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina.

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En caso de avanzar, el "Xeneize" se enfrentará en la gran final con Platense, que viene de eliminar por penales a Atlético Tucumán.

Solo ocho una semana después, el 21 de noviembre, Boca se enfrentará con Atlético Mineiro en la gran final de la Copa Sudamericana, donde buscará cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Una vez finalizada su participación en la Copa Sudamericana, Boca tendrá un durísimo enfrentamiento con Independiente Rivadavia de Mendoza en "La Bombonera", por los octavos de final del Torneo Clausura. En caso de consagrarse en esta competición, conseguirá la clasificación al Trofeo de Campeones, con el que podría ponerle un broche de oro al 2026.

Así está Boca:

+ Campeón de Liga: se consagró este domingo.

+ Torneo Clausura: clasificado a los playoffs (si sale campeón disputa también el Trofeo de Campeones).

+ Copa Sudamericana: jugará la final contra Atlético Mineiro el 21 de noviembre.

+ Copa Argentina: jugará las semis contra Banfield el 14 de noviembre.