Sorpresa: tras jugar por Argentina ahora Kiki Ramos lo hará por Haití

A pesar de haber disputado algunos amistosos con el seleccionado argentino, Stephan "Kiki" Ramos optó por representar a su país de origen, Haití, en el Mundial Sub 17.

Importante: Kiki no quedará 'blindado' y podrá volver a vestir la Albiceleste en un futuro. Para que eso no pueda ocurrir, debe tener minutos en tres partidos del seleccionado mayor.

En los últimos tiempos su nombre sorprendió a propios y extraños en la Selección Argentina por tratarse del primer futbolista haitiano en ser convocado para alguna categoría de la albiceleste. De hecho, el delantero debutó en julio de este año, en un amistoso del Sub 17 ante Ecuador.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Inclusive, apenas algunas horas después, en otro amistoso contra el propio combinado ecuatoriano, el atacante que integra las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield supo marcar su primer gol con el combinado que encabeza estratégicamente Diego Placente. Por ende, comenzó a ilusionar a propios y extraños en Argentina.

Pero ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se vio totalmente sacudida como consecuencia de la noticia de la convocatoria de Kiki Ramos, de 17 años de edad, para la selección de Haití. Por intermedio de sus canales oficiales, el combinado centroamericano confirmó la noticia, la cual tomó por sorpresa a todos en el seleccionado albiceleste.

“Stephen Oscar Ramos, alias Kiki, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe. El joven jugador de Vélez Sarsfield elige a Haití y se unirá a la Selección Sub-17 en Brasil. La FFF le desea la bienvenida a la familia Grenadye. Gracias a su agente y a Vélez Sarsfield por la colaboración. ¡Kiki, estás en casa!”, manifestó el conjunto caribeño en su cuenta oficial de X.

De esta manera, de no mediar ningún imprevisto, Ramos, quien llegó a la Argentina cuando tenía solamente 9 meses de edad tras ser adoptado junto a sus hermanos por una familia argentina, representará a Haití en el Mundial Sub 17 2026. El certamen se llevará a cabo en Qatar entre el 19 de este mes y el 13 de diciembre. No es un detalle menor que Argentina también jugará dicha Copa del Mundo.

Haití integrará el grupo D, una zona también compuesta por los seleccionados de Francia, Arabia Saudita y Uruguay. La perspectiva del seleccionado centroamericano se enfoca en que, posteriormente, Kiki Ramos continúe haciendo su progreso hasta recalar en el combinado mayor.