Camilo Ugo Carabelli y un festejo polémico en un título ganado en Brasil

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli (81°) ganó su segundo título Challenger de la temporada y lo celebró con un festejo llamativo, “mandando a dormir” a la gente que se encontraba en el estadio del abierto de Costa de Sauipe.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el argentino saludó al público con sonrisas apenas terminó de hacer el gesto, pero su rival, el brasileño Thiago Seyboth Wild, no se lo tomó bien e incluso le negó el saludo pospartido.

El triunfo devuelve a Ugo Carabelli al top 70 del ranking ATP, con una posición más que cómoda para jugar el cuadro principal del próximo Australian Open, que incluso lo acerca a la clasificación directa al draw de los primeros Masters 1000 de la temporada 2027.

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Camilo Ugo Carabelli aprovechó la necesidad de volver brevemente al circuito Challenger en búsqueda de sumar puntos durante la gira sudamericana, tras su participación en el certamen de Guayaquil de la semana pasada, y pudo ser campeón, aunque su festejo cargó el momento de tensión.

En declaraciones posteriores al partido, el oriundo del Bajo Belgrano comentó que es “re difícil” jugar en Brasil para un argentino, más aún cuando el rival se encuentra jugando de local.

“Te vuelven loco, pero es super entendible y lo mismo pasaría si fuera al revés” aseguró el “Brujo”, que no dudó en celebrar de cara a la gente luego de su triunfo por 6-2 y 7-5: se llevó ambas manos a un costado de la cara y cerró los ojos, simulando estar durmiendo.

A pesar de que el público no respondió mal ante la situación, e incluso felicitó al argentino con merecidos aplausos al concretarse su campeonato, para Seyboth Wild se cruzó un límite y le negó el saludo al jugador argentino, que llegó a cruzar del otro lado de la red para darle la mano y, ante la negativa, saludó por segunda ocasión al umpire.

“Él es así, siempre fue así. No me molesta porque ya lo conozco desde chico”, afirmó Ugo Carabelli ante la falta de respeto que recibió por parte de su rival, sentenciando el tema: “Son cosas del partido”. (NA).